باشگاه خبرنگاران جوان - «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس وزیران کشور کشورهای عضو بریکس در دهلی‌نو، با وزیر کشور فدراسیون روسیه دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، ۲ طرف درباره راه‌های توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های امنیتی تبادل نظر کردند. همچنین بر گسترش همکاری‌ها و تداوم رایزنی‌ها در چارچوب روابط دوستانه تهران و مسکو تأکید شد.

«اسکندر مومنی» ساعتی قبل با سخنرانی در نشست وزیران کشور بریکس ابراز امیدواری کرد که اعضای بریکس در چارچوب اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد، ضمن محکومیت تجاوز به کشورها و حمله به غیرنظامیان، موضعی روشن و قاطع در مخالفت با تجاوز، نقض حاکمیت کشورها، حمله به غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌های حیاتی اتخاذ کنند.