روند آردرسانی در سراسر مازندران امروز جمعه به صورت مستمر مورد پایش و ارزیابی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران صبح امروز جمعه با حضور در انبار آرد شرکت حملونقل خلیج فارس شهرستان ساری با تأکید بر تداوم خدمترسانی به مردم، گفت: شبکه تأمین آرد مازندران حتی در روزهای تعطیل نیز متوقف نمیشود و تمامی حلقههای زنجیره از تولید تا حمل و توزیع، با حداکثر ظرفیت در حال فعالیت هستند.
او افزود: وقتی پای نان سفره مردم در میان باشد، تعطیلی معنا ندارد؛ آرامش مردم و پایداری تأمین آرد، اولویت نخست مجموعه غله و تمامی عوامل زنجیره تأمین در استان است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران با قدردانی از همکاری کارکنان اداره کل غله، کارخانجات آرد، شرکتهای حملونقل و عوامل اجرایی در سراسر استان، گفت: با برنامهریزی انجامشده و نظارت مستمر میدانی، فرآیند تأمین و توزیع آرد به صورت پایدار ادامه دارد و شهروندان و مسافران هیچگونه نگرانی بابت تأمین آرد و نان نخواهند داشت.