باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -آیت‌الله سید محمد سعیدی، خطیب جمعه قم، امروز در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه که با حضور امت خداجو در مصلای قدس برگزار شد با گرامیداشت پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت:این نهاد یکی از ارکان اساسی قدرت نرم نظام اسلامی و حلقه‌ای کلیدی در تداوم گفتمان انقلابی است.

امام جمعه قم با اشاره به اینکه نخستین نماز جمعه انقلاب در تهران به امامت آیت‌الله طالقانی اقامه شد، خاطرنشان کرد: پس از آن، این سنت حسنه با راهبری و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی که خود سال‌ها امام جمعه تهران بودند، به شبکه‌ای نورانی و فراگیر در سراسر کشور تبدیل شد و امروز ائمه جمعه به عنوان خط مقدم جهاد تبیین، نقش محوری در روشنگری افکار عمومی ایفا می‌کنند.

او در ادامه با تبیین جایگاه و ویژگی‌های ائمه جمعه در نظام اسلامی، تصریح کرد: امام جمعه، صرفاً یک سخنران مذهبی نیست، بلکه باید سخنگوی راستین انقلاب اسلامی باشد و توانایی بازتولید معرفتی مبانی انقلابی، پاسخگویی به شبهات روز، و تبیین مستدل و به‌روز مسائل را داشته باشد.

او افزود: در کنار این وظایف سنگین، رفتار پدرانه با آحاد مردم، رمز موفقیت و مقبولیت یک امام جمعه است و این رویکرد، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

آیت‌الله سعیدی در پایان تأکید کرد: شبکه امامت جمعه، یکی از ظرفیت‌های مغفول‌مانده در عرصه قدرت نرم است که با رویکرد جهادی و گفتمان انقلابی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مقابله با هجمه‌های فرهنگی و اعتقادی دشمنان ایفا کند.

پیاده‌روی اربعین، بزرگ‌ترین تجمع وحدت‌بخش جهان اسلام در برابر آمریکا و اسرائیل

او در ادامه با اشاره به حضور خیل عظیم زائران از سراسر جهان در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی گفت:این رویداد نه فقط یک آیین مذهبی، بلکه بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین گردهمایی سیاسی-فرهنگی جهان اسلام است که هر ساله با پیام استقامت، همدلی و مقاومت، معادلات دشمنان را به چالش می‌کشد.

امام جمعه قم با بیان اینکه اربعین به نمادی از تجدید عهد با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: این همایش عظیم، فراتر از مرزهای جغرافیایی، زبان و نژاد، ظرفیتی بی‌نظیر برای نمایش همبستگی دینی، فرهنگی و حتی سیاسی میان مسلمانان با ملیت‌های گوناگون ایجاد کرده و امسال نیز این پیوند مستحکم، بار دیگر رخ نمایی خواهد کرد.

او در ادامه با قدردانی از میزبانی شایسته مردم عراق از زائران حسینی، بر نقش کلیدی تعامل فرهنگی و احترام متقابل میان ملت‌ها در تقویت برادری اسلامی تأکید کرد و گفت: رفتار کریمانه مردم عراق با زائران، الگویی از همزیستی و اخوت اسلامی است که باید به عنوان یک ارزش پایدار در جهان اسلام نهادینه شود.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به جنایت‌های مستمر دشمنان اسلام، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأکید کرد: پیاده‌روی اربعین امسال، با حضور میلیونی و یکپارچه مسلمانان، روشن‌ترین و کوبنده‌ترین پاسخ به توطئه‌های دشمنان خواهد بود و ثابت می‌کند که خون حسین(ع) همچنان اسلام و امت اسلامی را در مسیر مقاومت و عزت، رهبری می‌کند.

امر به معروف با زبان نادرست، نتیجه معکوس دارد/ خیابان‌ها جای تبیین نیست

امام جمعه قم، با اشاره به اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، به ویژه در حوزه حفظ حجاب و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، بر لزوم به‌کارگیری روش‌های صحیح و تأثیرگذار در این زمینه تأکید کرد و گفت: در این مسیر، دو گروه اصلی مسئولیت دارند؛ نخست مردم که باید با تذکر لسانی و ادبیات مناسب، نقش خود را ایفا کنند و سپس نهادهای متولی که وظیفه نظارت و فرهنگ‌سازی را بر عهده دارند.

امام جمعه قم با تصریح اینکه تذکر خیرخواهانه و همراه با ادب، می‌تواند زمینه‌ساز پذیرش و تغییر نگرش در مخاطب شود، هشدار داد: متأسفانه در برخی موارد، استفاده از ادبیات تند، تحقیرآمیز و نامناسب، نه تنها تأثیر مثبتی ندارد، بلکه مخاطب را به لجاجت و مقاومت واداشته و گاهی به درگیری‌های لفظی یا فیزیکی منجر می‌شود که آسیب آن، از خود آن ناهنجاری اجتماعی بسیار سنگین‌تر و جبران‌ناپذیرتر است.

او در ادامه با تأکید بر اینکه خیابان‌ها و اماکن عمومی، هرگز بستر مناسبی برای بحث‌های طولانی و تبیین مفاهیم عمیق نیستند، خاطرنشان کرد: آمر به معروف باید همواره این نکته را مد نظر داشته باشد که هدف او تحقیر یا تخریب شخصیت مخاطب نیست و هرگز خود را برتر از او نمی‌داند؛ بلکه تذکر او باید صرفاً از سر خیرخواهی، دلسوزی و احساس مسئولیت در قبال جامعه باشد.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: اگر رویکرد امر به معروف، همراه با مهربانی، بصیرت و زبان گویا باشد، نه تنها جامعه به سمت اصلاح حرکت می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نهادهای دینی و انقلابی نیز عمیق‌تر خواهد شد و این دقیقاً همان راهی است که اهل بیت(ع) به ما آموخته‌اند.

با هنجارشکنان در قم قاطعانه برخورد می شود/ قداست حرم اهل‌بیت (ع) خط قرمز است

آیت‌الله سید محمد سعیدی،در ادامه خطبه‌های نماز جمعه، با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با پدیده هنجارشکنی در سطح شهر، نقش دستگاه‌های قضایی، امنیتی و انتظامی را در این زمینه حساس و تعیین‌کننده توصیف کرد و گفت: همان‌گونه که جانشین فرماندهی انتظامی استان قم به‌درستی اشاره کرده است، قم، شهری دینی، انقلابی و آستان مقدس اهل‌بیت (ع) است و هرگز اجازه نخواهیم داد تعداد معدودی با رفتار‌های نسنجیده و هنجارشکنانه، آرامش روانی مردم و حرمت و قداست این شهر را خدشه‌دار کنند.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم، خط قرمز نظام اسلامی است، تصریح کرد: دستگاه‌های متولی، به‌ویژه نیروی انتظامی، دادگستری و نهاد‌های امنیتی، وظیفه دارند با هرگونه ناهنجاری اجتماعی که نظم عمومی را بر هم بزند، بدون اغماض و با قاطعیت تمام برخورد کنند و اجازه ندهند فضای معنوی و انقلابی قم، تحت تأثیر رفتار‌های افراد فرصت‌طلب قرار گیرد.

آیت‌الله سعیدی در پایان تصریح کرد: برخورد با هنجارشکنان، نه تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک رسالت شرعی و انقلابی است و همه نهاد‌ها باید با هماهنگی کامل، در این مسیر گام بردارند و نشان دهند که نظام اسلامی در حفظ ارزش‌های دینی و امنیت روانی جامعه، کوچکترین مماشاتی نخواهد داشت.

مصرف بهینه آب و انرژی، یک وظیفه شرعی و انقلابی است

خطیب جمعه قم با تأکید بر اهمیت حیاتی صرفه‌جویی و مصرف بهینه آب و سایر منابع انرژی، این موضوع را نه یک توصیه عادی، بلکه یک وظیفه شرعی، اخلاقی و انقلابی برای همه آحاد جامعه دانست.

امام جمعه قم با اشاره به بحران کم‌آبی و محدودیت‌های موجود در حوزه انرژی، خاطرنشان کرد: منابع طبیعی، امانت الهی در دست ماست و اسراف و بی‌توجهی به مصرف بهینه، نه تنها آینده کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند، بلکه مصداق روشنی از ظلم به نسل‌های آینده است.

او افزود: همه دستگاه‌ها، نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و به‌ویژه مردم عزیز ایران، باید نسبت به مدیریت مصرف آب، برق، گاز و سایر منابع، احساس مسئولیت کنند و الگوی صحیح مصرف را در زندگی روزمره خود نهادینه سازند.

آیت‌الله سعیدی با تأکید بر اینکه صرفه‌جویی، هرگز به معنای عقب‌ماندگی یا محرومیت نیست، تصریح کرد: مصرف بهینه، نشانه خردورزی، تدبیر و پایبندی به ارزش‌های دینی است و در سیره اهل‌بیت(ع) نیز همواره بر میانه‌روی و پرهیز از اسراف تأکید شده است.

او در پایان از مسئولین مربوطه خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق و آگاهی‌بخشی گسترده، زمینه‌ساز تغییر فرهنگ مصرف در جامعه شوند و از همه مردم نیز خواست تا با مشارکت فعال، این مسیر مهم را همراهی کنند.