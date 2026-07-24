باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، به خبرنگاران در پکن گفت: «چین تحولات دریای سرخ را از نزدیک دنبال می‌کند؛ ما معتقدیم که احترام به حاکمیت و امنیت همه کشور‌های منطقه و تضمین باز و امن بودن مسیر کشتیرانی بین‌المللی مهم است و باید توسط همه حفظ شود.»

لین در پاسخ به سوالی در مورد تحریم انصارالله بر کشتیرانی سعودی در مسیر‌های دریایی دریای سرخ و همچنین حملات آنها به دو کشتی سعودی، این مطلب را بیان کرد.

وی افزود: «چین از طرف‌های مربوطه می‌خواهد که خویشتن‌داری کنند، گفت‌و‌گو و مشورت را برای برخورد مناسب با اختلافات و مخالفت‌ها ادامه دهند، از تشدید رویارویی اجتناب کنند و برای بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه خلیج فارس در اسرع وقت تلاش کنند.»

انصارالله اوایل روز پنج‌شنبه اعلام کردند که یک عملیات نظامی را با هدف قرار دادن دو نفتکش عربستان سعودی با موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین پهپاد‌ها انجام داده‌اند.

یحیی سریع، سخنگوی این گروه، گفت که این عملیات نفتکش‌های سعودی «انسیلیا» و «لیلا» را به دلیل نقض محاصره دریایی این گروه هدف قرار داده است و ادعا کرد که حملات اصابت مستقیم داشته است.

منبع: آناتولی