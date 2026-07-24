مشکلات سوخت، نان و گرانی با مدیریت و نظارت بهتر قابل حل است

باشگاه خبرنگاران جوان - امام جمعه زاهدان نخستین محور سخنان خود را به سالروز شهادت عمار یاسر اختصاص داد و اظهار داشت: نهم صفر مصادف با شهادت عمار یاسر، صحابی پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) در جنگ صفین است؛ شخصیتی که شاخصه برجسته او بصیرت و جهاد تبیین بود و در کنار مالک اشتر که فرمانده جبهه نظامی امیرالمؤمنین(ع) بود، از وفادارترین یاران آن حضرت به شمار میرفت.
آیتالله محامی افزود: در دورانی که حتی برخی از اطرافیان امیرالمؤمنین(ع) شناخت دقیقی از جایگاه و تصمیمهای حکیمانه آن حضرت نداشتند، عمار یاسر پرچمدار جهاد تبیین بود و حقانیت امیرالمؤمنین(ع) و راه آن حضرت را برای مردم تبیین میکرد. زندگی و حتی شهادت او نیز در همین مسیر قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه عمار، فرزند یاسر و سمیه، نخستین شهدای اسلام بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) درباره او فرمودند: «تو را گروه ستمگر خواهد کشت؛ تو آنان را به بهشت دعوت میکنی و آنان تو را به آتش فرامیخوانند.» این روایت در منابع شیعه و اهل سنت نقل شده و شهادت عمار به دست سپاه معاویه در صفین، خود بیانگر حقانیت جبهه امیرالمؤمنین(ع) و شناخت گروه ستمگر است.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) یاورانی همچون عمار یاسر در عرصه جهاد تبیین و مالک اشتر در جبهه نظامی داشت، اما خود آن حضرت نیز در هر دو میدان پیشتاز بود؛ هم اهل گفتوگو، خطابه و هدایتگری و هم حیدر کرار و صاحب ذوالفقار.
وی تأکید کرد: امروز نیز ولیفقیه و امام جامعه به هر دو گروه نیاز دارد؛ هم سرداران جهاد تبیین و جنگ شناختی و هم سرداران جبهه نظامی و همه باید در این دو عرصه به یاری امام جامعه بشتابند.
آیتالله محامی در ادامه با اشاره به سالروز جنگ نهروان گفت: امیرالمؤمنین(ع) با خوارج تا زمانی که تنها به مخالفت، شعار و اهانت بسنده میکردند، با سعه صدر برخورد کرد، اما هنگامی که دست به شمشیر بردند، امنیت جامعه را بر هم زدند، یکی از یاران حضرت و همسر باردار او را به شهادت رساندند و جنین او را نیز کشتند، شرایط تغییر کرد.
وی افزود: امام علی(ع) ابتدا از آنان خواست قاتلان را تحویل دهند تا قصاص شوند، اما آنان اعلام کردند که همگی در این جنایت شریک هستند. در چنین وضعیتی، امیرالمؤمنین(ع) با قاطعیت وارد عمل شد و جز شمار اندکی، خوارج را در نهروان از میان برداشت.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان تصریح کرد: سیره امیرالمؤمنین(ع) نشان میدهد که آن حضرت با وجود رحمت، اهل گفتوگو، هدایتگری و سعه صدر بود، اما در برابر کسانی که با جنایت امنیت جامعه را سلب میکنند و بر جنایت خود اصرار و افتخار دارند، نباید ترحم کرد؛ چراکه «ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بود بر گوسفندان»
آیتالله محامی در ادامه سخنان خود با اشاره به پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: دوشنبه هفته پیشرو، پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه تهران به فرمان حضرت امام خمینی(ره) و به امامت مرحوم آیتالله طالقانی در سال ۱۳۵۸ است که به همین مناسبت، این روز به نام «روز نماز جمعه» نامگذاری شده است.
وی با بیان اینکه بحث درباره اهمیت نماز جمعه بسیار گسترده است، افزود: از آیات قرآن که مردم را به حضور در نماز جمعه فرا میخواند تا روایات فراوانی که در فضیلت و ترغیب به شرکت در این فریضه الهی وارد شده، همگی بیانگر جایگاه ویژه نماز جمعه است.
امام جمعه زاهدان ادامه داد: در برخی روایات، ثواب شرکت در نماز جمعه معادل عمره مقبول دانسته شده است، اما متأسفانه گاهی در نظام ارزشگذاری ما این جایگاه آنگونه که شایسته است مورد توجه قرار نمیگیرد؛ برای انجام حج و عمره هزینههای فراوانی صرف میکنیم که البته ارزشمند است، اما نسبت به زیارت حضرت رضا(ع) که در روایات معادل چندین حج و عمره معرفی شده و یا نماز جمعه که در شهر خودمان و در دسترس همگان است، آنگونه که باید اهتمام نداریم.
وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره جایگاه نماز جمعه تصریح کرد: ایشان در تعبیری، نماز جمعه را «قرارگاه فرهنگی شهر» معرفی کردند؛ به این معنا که امور فرهنگی هر شهر باید در قرارگاه نماز جمعه تدبیر و مدیریت شود.
آیتالله محامی افزود: رهبر شهید در تعبیر دیگری نیز نماز جمعه را «نبض فرهنگی شهر» دانستهاند؛ همانگونه که پزشک با گرفتن نبض، وضعیت سلامت انسان را تشخیص میدهد، با نگاه به نماز جمعه نیز میتوان وضعیت فرهنگی یک شهر را ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: اینکه نماز جمعه با چه میزان شکوه برگزار میشود، میزان حضور مردان و زنان، کودکان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان چگونه است و آیا افراد با سلایق، دیدگاهها و گرایشهای مختلف در آن حضور دارند یا خیر، همگی شاخصهایی است که وضعیت فرهنگی جامعه را نشان میدهد.
آیتالله محامی در ادامه مباحث خطبه هفته گذشته، با اشاره به وجود دو نگاه در میان دوستداران انقلاب درباره مذاکره، اظهار داشت: هر دو دیدگاه به دنبال صلح، امنیت پایدار و تأمین منافع ملی هستند، اما اختلاف در این است که آیا این اهداف با مذاکره از موضع ضعف و التماس به دشمن محقق میشود یا با اقتدار و مذاکره از موضع برتر.
وی افزود: نگاه امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای انقلاب، نگاه دوم است؛ نگاهی که بر مبانی دینی، عقل و تجربه استوار است.
امام جمعه زاهدان با بیان اینکه اسلام طرفدار صلح است، تصریح کرد: قرآن کریم میآموزد زمانی که مسلمانان دست برتر را دارند، خود پیشنهاد صلح و مذاکره ندهند، اما اگر دشمن درخواست صلح کرد، آن را بپذیرند و بر خدا توکل کنند. در عین حال، اگر دشمن پیمانشکنی کرد و به عهد خود پایبند نبود، دیگر باید در برابر او ایستاد و با او مقابله کرد.
وی ادامه داد: امروز دیگر در نقطه آغاز مذاکره نیستیم؛ مذاکره کردهایم، تعهد گرفتهاند و چندین بار نیز عهدشکنی کردهاند. عقل، شرع و تجربه میگویند «مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشود» و چیزی که تجربه شده، نباید دوباره تکرار شود.
آیتالله محامی با اشاره به تجربه برجام گفت: طرف مقابل از ایران تعهدات نقد گرفت و وعدههای نسیه داد، اما به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرد. پس از آن نیز دوباره مذاکرات آغاز شد، اما در همان زمان جنگ ۱۲ روزه و حملات نظامی را رقم زد با دشمنی که نه به قوانین بینالمللی، نه به احکام عقل و شرع و حتی نه به امضای رئیسجمهور خود پایبند است، چگونه میتوان درباره امنیت پایدار و رشد اقتصادی مذاکره کرد؟
وی تأکید کرد: تأمین امنیت، منافع ملی و معیشت مردم با گدایی در مذاکره حاصل نمیشود، بلکه راه آن مقاومت، اقتدار و وارد کردن ضربهای بازدارنده به دشمن است تا دیگر هرگز به فکر تجاوز به ایران اسلامی نیفتد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان با انتقاد از برخی جریانهای داخلی اظهار داشت: کسانی که در برابر شهادت دانشآموزان میناب، مردم، فرماندهان و امام شهید انقلاب اسلامی سکوت کردند یا تسلیت نگفتند، امروز خود را دلسوز مردم معرفی میکنند و راهحل مشکلات را مذاکره میدانند؛ در حالی که باید به فکر امنیت و معیشت مردم بود، اما نه از مسیر اعتماد به دشمنی که به هیچ تعهدی پایبند نیست.
وی با بیان اینکه پاسخ ایران باید قاطع و بازدارنده باشد، گفت: اگر سیاست «چشم در برابر چشم» تاکنون اجرا نشده، باید اجرا شود و اگر اجرا شده اما بازدارندگی لازم را نداشته، باید تغییر کند؛ دشمن باید ضربهای سنگینتر دریافت کند تا دیگر جرأت تجاوز نداشته باشد.
آیتالله محامی در ادامه با اشاره به تهدیدهای رئیسجمهور آمریکا علیه مراکز هستهای ایران افزود: وقتی رئیسجمهور آمریکا آشکارا تهدید به بمباران مراکز هستهای ایران میکند و پیشتر نیز همراه رژیم صهیونیستی چنین اقدامی انجام داده است، ادامه عضویت ایران در معاهده NPT چه توجیهی دارد؟ مجلس باید خروج از این معاهده را بررسی و تصویب کند، زیرا این معاهده برای ایران دستاوردی نداشته و تنها محدودیت و دردسر ایجاد کرده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع بحرین اظهار داشت: وقتی رئیسجمهور آمریکا به امضای امروز خود پایبند نیست و تفاهمنامه را عمل نمی کند چرا ایران باید خود را متعهد به امضای شاه ملعون درباره جدایی بحرین بداند؟ این موضوع باید به عنوان یک مطالبه در مواضع و مذاکرات مسئولان مطرح شود.
امام جمعه زاهدان با انتقاد از طرح دوباره موضوع مذاکره در مقاطع خاص گفت: جای تأمل دارد که هر زمان دشمن با افزایش قیمت نفت یا فشارهای اقتصادی و بینالمللی روبهرو میشود، عدهای در داخل کشور دوباره موضوع مذاکره را مطرح میکنند و عملاً به کمک دشمن میآیند؛ این سؤال مطرح است که این افراد در جبهه خودی قرار دارند یا در زمین دشمن بازی میکنند.
وی در ادامه، انتقام خون شهدای جنگ اخیر، از جمله دانشآموزان میناب، مردم، فرماندهان و در رأس آنان امام شهید را مطالبهای جدی دانست و تصریح کرد: انتقام بخشی از راهبرد بازدارندگی است و مفهوم آن روشن است؛ کسانی که جان مردم و رهبران جامعه را گرفتهاند، باید مجازات شوند.
آیتالله محامی با انتقاد از برخی اظهارات مبنی بر اینکه بازسازی کشور یا پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی مصداق انتقام است، گفت: پیگیری حقوقی باید انجام شود، اما نباید آن را مصداق انتقام دانست، بهویژه آنکه امید چندانی به عملکرد سازمانهای بینالمللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ هستند، وجود ندارد.
وی با استناد به آیه «وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ» افزود: قصاص حکم صریح قرآن است و فلسفه آن ایجاد بازدارندگی است؛ وقتی قاتل بداند در برابر جنایت مجازات میشود، زمینه تکرار جرم از بین میرود و امنیت جامعه حفظ خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: شهادت یک رهبر، مرجع تقلید یا جمعی از مردم، صرفاً یک حق شخصی نیست، بلکه جنبه عمومی و اجتماعی دارد؛ از این رو حتی اگر اولیای دم گذشت کنند، مدعیالعموم موظف به پیگیری و مجازات عاملان است بنابراین مطالبه انتقام، یک مطالبه شرعی، قانونی و اجتماعی است و باید با جدیت دنبال شود.
وی سپس رمز اقتدار جمهوری اسلامی و ملت ایران را در چند محور برشمرد و اظهار داشت: نخستین عامل، وحدت کلمه و اتحاد مقدس حول محور ولایت فقیه است؛ همان اصلی که امام راحل، امام شهید و رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید کردهاند.
امام جمعه زاهدان دومین عامل را عمل به همه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب دانست و افزود: رهبر انقلاب در پیامها و بیانات خود موضوعاتی همچون حفظ وحدت، اعتماد به مسئولان، شروط مذاکره، ضرورت نظارت مردم، مطالبه انتقام خون شهدا و مسائل دیگر را مطرح کردهاند و اینها یک مجموعه بههمپیوسته است که نباید به صورت گزینشی با آن برخورد شود.
وی تأکید کرد: نباید هر کس تنها بخشی از فرمایشات رهبر انقلاب را که با سلیقهاش سازگار است، بپذیرد و بخشهای دیگر را نادیده بگیرد؛ همانگونه که قرآن کریم کسانی را نکوهش میکند که به بخشی از آیات ایمان میآورند و بخشی دیگر را رها میکنند و نتیجه این رویکرد را خواری در دنیا و عذاب در آخرت میداند. فرمایشات رهبر انقلاب نیز باید به عنوان یک منظومه کامل مورد توجه و عمل قرار گیرد.
آیتالله محامی سومین عامل اقتدار کشور را تلاش برای رشد علمی، اقتصادی، دفاعی و پیشرفت در همه عرصهها با هدف ساختن ایران قویتر عنوان کرد و گفت: همه باید برای تحقق این هدف دست به دست هم دهند؛ همانگونه که امام شهید بارها بر آن تأکید داشت و رهبر معظم انقلاب نیز اخیراً خطاب به نمایندگان ولیفقیه فرمودند که «کشور را خودمان میسازیم و میتوانیم.»
وی با اشاره به شعار «ما میتوانیم» که از سوی امام خمینی(ره) مطرح شد و از سوی امام شهید و رهبر معظم انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است، افزود: راهحل مشکلات در داخل کشور است و با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانشبنیان، تولیدمحوری، مشارکت مردم، سرمایهگذاری مولد و توسعه روابط با کشورهای همسایه میتوان تحریمها را بیاثر و شرایط اقتصادی و معیشتی کشور را بهبود بخشید.
نماینده ولیفقیه در سیستان و بلوچستان از مسئولان خواست با عمل به رهنمودهای رهبران انقلاب، تلاش و مدیریت خود را در سطح کشور تقویت کنند و اظهار داشت: در استان سیستان و بلوچستان نیز بسیاری از مشکلات قابل حل است، اما تحقق این امر نیازمند نظارت بیشتر و مدیریت قویتر است.
وی با اشاره به برخی مطالبات مردم گفت: گلایههایی درباره وضعیت سوخت و صفهای طولانی بنزین، کیفیت نان، افزایش بیضابطه قیمت کالاها، عملکرد شهرداریها و برخی مسائل دیگر مطرح است که این موارد در حوزه مدیریت داخلی قرار دارد و با رسیدگی، نظارت و مدیریت بهتر قابل حل خواهد بود.
منبع دفتر امام جمعه زاهدان