بن‌گویر در اظهاراتی نژادپرستانه خواستار تخریب نظامی شهر‌های فلسطینی در کرانه باختری به سبک بیت‌حانون در غزه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی راست‌گرای اسرائیل، روز جمعه خواستار اعمال رویکرد تخریب نظامی استفاده‌شده در بیت‌حانون غزه در شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی در کرانه باختری اشغالی شد.

بن‌گویر در پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که شهر‌ها و روستا‌های فلسطینی‌هایی که علیه اسرائیلی‌ها در کرانه باختری اقدام می‌کنند، باید «مثل بیت‌حانون در غزه» رفتار شوند.

این وزیر افراطی گفت: «من از ارتش اسرائیل می‌خواهم که دستور تخریب خانه‌های فلسطینی‌های درگیر در چنین حوادثی و حامیان آنها را صادر کند.»

بن‌گویر افزود: «به ازای هر یهودی کشته‌شده، دشمن باید متحمل از دست دادن زمین و خانه شود.»

این اظهارات پس از یک حادثه امنیتی در اوایل روز جمعه مطرح می‌شود که در آن چهار فلسطینی در حمله نیرو‌های اسرائیلی و شهرکنشینان در شهر تل، جنوب‌غربی نابلس در شمال کرانه باختری اشغالی، بر اساس گزارش وزارت بهداشت فلسطین، کشته شدند.

رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که یک شهرکنشین در تیراندازی در نزدیکی شهرک غیرقانونی حوات گیلاد کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند.

وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای روز جمعه اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۲۶، ۸۶ فلسطینی در کرانه باختری توسط نیرو‌های اسرائیلی و شهرکنشینان کشته شده‌اند که ۲۱ نفر از آنها توسط شهرکنشینان کشته شده‌اند.

کرانه باختری اشغالی از زمان آغاز جنگ نسل‌کشی در غزه در اکتبر ۲۰۲۳، شاهد تشدید حملات و بازداشت‌های اسرائیل بوده است. به گفته آمار‌های رسمی، حملات ارتش اسرائیل و شهرکنشینان تاکنون ۱،۱۸۲ فلسطینی را به کشته و به بازداشت حدود ۲۴،۰۰۰ نفر منجر شده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: کرانه باختری ، جنگ غزه
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