باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گفت: دشمن همواره از ضعف سوءاستفاده می‌کند؛ بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، جامعه اسلامی باید همواره با حفظ قدرت و آمادگی، زمینه نصرت الهی را فراهم کند.

وی افزود: نماز جمعه یکی از مهم‌ترین عوامل تقویت وحدت و همبستگی ملی، ارتقای معنویت، افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی و تحکیم امنیت و انسجام کشور است.

خطیب بخش مرکزی یزد بیان داشت:کارآفرینی تنها ایجاد شغل نیست، بلکه تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری، نوآوری و خدمت به جامعه است و مهارت‌آموزی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در کاهش بیکاری، رونق تولید و تحقق شعار سال دارد.

آیت الله مدرسی گفت: حضور مردم در خیابان‌ها در کنار برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، نماد اقتدار، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد خاطر نشان کرد: تحولات اخیر نشان داد محاسبات قدرت‌های جهانی درباره توان آمریکا تغییر کرده و دشمنان دریافته‌اند که ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی افزود:انتقام خون شهدای اخیر و رهبر شهید انقلاب، مطالبه‌ای قطعی است و دشمنان این ملت نباید احساس امنیت و آرامش کنند.

منبع؛روابط عمومی