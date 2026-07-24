باشگاه خبرنگاران جوان ـ آیتالله سید محمدکاظم مدرسی، امام جمعه بخش مرکزی یزد در خطبههای این هفته نماز جمعه گفت: دشمن همواره از ضعف سوءاستفاده میکند؛ بر اساس آموزههای قرآن کریم، جامعه اسلامی باید همواره با حفظ قدرت و آمادگی، زمینه نصرت الهی را فراهم کند.
وی افزود: نماز جمعه یکی از مهمترین عوامل تقویت وحدت و همبستگی ملی، ارتقای معنویت، افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی و تحکیم امنیت و انسجام کشور است.
خطیب بخش مرکزی یزد بیان داشت:کارآفرینی تنها ایجاد شغل نیست، بلکه تقویت روحیه مسئولیتپذیری، نوآوری و خدمت به جامعه است و مهارتآموزی و آموزشهای فنی و حرفهای نقش مهمی در کاهش بیکاری، رونق تولید و تحقق شعار سال دارد.
آیت الله مدرسی گفت: حضور مردم در خیابانها در کنار برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی، نماد اقتدار، مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان است.
امام جمعه بخش مرکزی یزد خاطر نشان کرد: تحولات اخیر نشان داد محاسبات قدرتهای جهانی درباره توان آمریکا تغییر کرده و دشمنان دریافتهاند که ملت ایران در برابر تهدیدها عقبنشینی نخواهد کرد.
وی افزود:انتقام خون شهدای اخیر و رهبر شهید انقلاب، مطالبهای قطعی است و دشمنان این ملت نباید احساس امنیت و آرامش کنند.
منبع؛روابط عمومی