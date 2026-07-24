باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به شرایط کنونی کشور، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و مدیریت هوشمندانه چالش‌ها تأکید کرد و گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با قدرت‌های سلطه‌گر و رژیم صهیونیستی قرار دارد و در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری به وحدت، همدلی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان نیازمند است.

وی با بیان اینکه برخی مشکلات و بحران‌ها در حوزه‌های مختلف از جمله آب و انرژی وجود دارد، افزود: بیان مکرر مشکلات بدون ارائه راهکار، تنها موجب نگرانی مردم و خوشحالی دشمنان می‌شود. مسئولان باید به جای روایت بحران، به دنبال مدیریت بحران باشند و از تمامی صاحبان فکر، اندیشه و تجربه برای حل مسائل کمک بگیرند.

امام جمعه شهرکرد با اشاره به سیاست‌های آمریکا علیه ملت ایران تصریح کرد: آمریکا همچنان دست از توطئه‌های خود برنداشته و با ابزار‌های مختلف به دنبال ایجاد اختلافات سیاسی، قومی و نسلی در کشور است. دشمن تلاش می‌کند اختلاف‌نظر‌های طبیعی را به شکاف‌های عمیق اجتماعی تبدیل کرده و انسجام ملی را هدف قرار دهد.

حجت الاسلام والمسلمین فاطمی همچنین با تأکید بر اهمیت وحدت در شرایط کنونی گفت: علاج بسیاری از مشکلات کشور در حفظ اتحاد و همدلی است. نباید با توهین، تخریب و متهم کردن یکدیگر به اختلافات دامن زد، بلکه همه جریان‌ها و سلایق باید برای حفظ منافع ملی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به مسئله خونخواهی شهدا نیز خاطرنشان کرد: دفاع از مظلومان و مطالبه حقوق شهدا یک موضوع جناحی و گروهی نیست، بلکه مطالبه‌ای انسانی، دینی و مبتنی بر آموزه‌های قرآنی است و نباید اجازه داد جنایت علیه ملت‌ها و شخصیت‌های برجسته بدون پاسخ باقی بماند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن پنجم مرداد، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه رسمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نماز جمعه را یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های روشنگری، بصیرت‌افزایی و تقویت روحیه مقاومت در جامعه دانست و تأکید کرد: این نهاد در چهار دهه گذشته نقش مؤثری در حفظ استحکام ملت ایران و مقابله با فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان داشته است.

امام جمعه شهرکرد همچنین از مردم خواست با توجه به شرایط موجود، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق را جدی بگیرند و با رعایت الگوی مصرف، مسئولان را در عبور از چالش‌های پیش‌رو یاری کنند. وی تأکید کرد: حفظ وحدت، امیدآفرینی و مشارکت عمومی، مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از شرایط حساس کنونی است.