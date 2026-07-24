انسجام و وفاق ملی، نسخه اصلی و کارگشای عبور از شرایط سخت امروز کشور است

باشگاه خبرنگاران، مونا محمد قاسمی - آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه امروز گرگان گفت: مهم‌ترین مسئله امروز کشور، حفظ وحدت و یکپارچگی ملی است و باید مراقب باشیم که نقد منصفانه با توهین، تهمت و افترا جایگزین نشود.

امام جمعه گرگان گفت: رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی با تمام توان در حال تلاش هستند و نباید با بی‌انصافی، زحمات آنان را نادیده گرفت.

وی افزود: دشمن به دنبال این است که با بزرگ‌نمایی ضعف‌ها و کمرنگ‌سازی دستاوردها، مردم را نسبت به نظام بدبین کند.

نورمفیدی افزود: دشمنان تلاش دارند با جنگ رسانه‌ای و فشار روانی، مردم و مسئولان را به عقب‌نشینی وادار کنند.

وی ادامه داد: آمریکا با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، همزمان از ابزار‌های اقتصادی، رسانه‌ای، سیاسی و روانی برای تضعیف روحیه مردم ایران استفاده می‌کند و به دنبال القای ناامیدی در جامعه است.

امام جمعه گرگان با اشاره به ۴۷ سال تقابل مستمر آمریکا با نظام جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: آمریکا در طول این سال‌ها همواره در محاسبات خود دچار اشتباه شده، اما امروز راهبرد خود را به طور کامل تغییر داده و به جای حمله نظامی گسترده به مانند افغانستان و عراق، از روش‌های نوین و پیچیده‌تری برای مقابله با نظام استفاده می‌کند.

نورمفیدی با تاکید بر توانمندی‌های دفاعی و بازدارندگی کشور، گفت: نیرو‌های مسلح ایران، اعم از سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی دریایی، امروز قوی‌تر از گذشته در میدان دفاع از کیان کشور ایستاده‌اند و در جریان حملات اخیر، ۹۵ درصد موشک‌های شلیک شده به اهداف خود اصابت کرده است که نشان از قدرت بالای تجهیزات و آمادگی رزمی نیرو‌های مسلح دارد.