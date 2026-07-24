محل شهادت ۲۱ نفر در لامرد در مسیر ثبت ملی قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی که در هیئتی به ریاست استاندار فارس به منظور دیدار با خانواده شهدا و بازدید از اماکن آسیب دیده شهرستان لامرد در این شهرستان حضور یافت، با اشاره به این مطلب که برخی نقاط جغرافیایی فراتر از یک کالبد فیزیکی، بخشی از هویت و سند حقانیت یک ملت هستند، گفت: محل شهادت ورزشکاران قهرمان لامرد، نقطه تلاقی روحیه پهلوانی و ایثار است و ثبت ملی آن، گامی استوار در مسیر صیانت از ارزش‌های دفاع مقدس و ابلاغ پیام مظلومیت ایران به جهانیان محسوب می‌شود.

او در تشریح جزئیات این واقعه هولناک گفت: در عصر روز اول «جنگ رمضان»، در حالی که نوجوانان و جوانان لامردی در ورزشگاه «شهید نعیمی» مشغول فعالیت‌های ورزشی بودند، این مکان هدف موشک‌های آمریکایی قرار گرفت.

مریدی با استناد به گزارش‌های موجود و گزاش‌های رسانه‌های آمریکا افزود: در این حمله ددمنشانه از ۴ موشک هرکدام با حمل بیش از ۱۸۰ هزار ساچمه سمی استفاده شده بود که فاجعه‌ای انسانی را رقم زد و منجر به شهادت ۲۱ نفر و ۱۷۰ زخمی و جانباز از هم‌وطنان ما شد که اکثریت آنها را نوجوانان دختر و پسر ورزشکار تشکیل می‌دادند؛ واقعه‌ای که این ورزشگاه را برای همیشه در تاریخ ایران به «معراج شهدا» پیوند زد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس در خصوص مفهوم تخصصی این اقدام توضیح داد: در ادبیات میراث‌فرهنگی، «مکان‌رویداد» به مناطقی اطلاق می‌شود که ارزش آنها نه در قدمت بنا، بلکه در واقعه تاریخی یا حماسی است که در آنجا رخ داده است و ثبت این ورزشگاه، جایگاه این نقطه را در نقشه میراثی کشور به عنوان یک سند زنده تاریخی تثبیت می‌کند.

او همچنین تأکید کرد: ثبت ملی این نقطه تاریخی، دستاورد‌های مهمی همچون حفاظت و صیانت قانونی و جلوگیری از هرگونه تغییر کاربری یا تخریب در عرصه و حریم مکان را به دنبال دارد و زمینه را برای تخصیص ردیف بودجه ملی جهت احداث یادمان، بهسازی فضا و تبدیل آن به یک مرکز فرهنگی فراهم می‌سازد.

مریدی توسعه گردشگری مقاومت و تبدیل این مکان به مقصد کاروان‌های راهیان نور را از دیگر اهداف این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: این اقدام به مستندسازی رسمی جنایات دشمن برای آیندگان و پژوهشگران تاریخ معاصر کمک شایانی خواهد کرد.

او در ادامه افزود: پرونده تخصصی و مستندنگاری این مکان‌رویداد هم‌اکنون توسط دکتر علیرضا عسکری چاوردی، عضو برجسته هیئت علمی دانشگاه شیراز و باستان‌شناس نام‌آشنا، در حال تهیه و تدوین نهایی است.

مریدی در پایان تصریح کرد: این پرونده پس از تکمیل مستندات فنی، به وزارت میراث‌فرهنگی در تهران ارسال خواهد شد تا در شورای عالی ثبت آثار ملی کشور به تصویب برسد و این اقدام، کمترین ادای دین به خون‌های پاکی است که بر خاک ورزشگاه شهید نعیمی لامرد ریخته شد تا نام این پهلوانان نوجوان برای همیشه در تارک تاریخ افتخارات ایران بدرخشد.

منبع: میراث فارس