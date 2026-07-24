وزیر امور خارجه عمان، روز جمعه در نشست وزیران در مانیل به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن، خواستار باز بودن تنگه هرمز و عاری بودن آن از هرگونه مانع برای تردد دریایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عمان خواستار باز ماندن تنگه هرمز و عاری بودن آن از هرگونه مانع برای تردد دریایی شد، این مطلب را سید بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در نشست وزیران در مانیل به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن مطرح کرد.

وزیر خارجه عمان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توسط وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد: «آبراه‌های حیاتی، از جمله تنگه هرمز، باید برای تردد دریایی باز و قابل‌دسترس باقی بمانند و عاری از هرگونه اقدامی که مانع آزادی دریانوردی و جریان تجارت بین‌المللی شود، باشند.»

البوسعیدی همچنین گفت که حفظ آبراه‌های باز و ایمن، نیازمند همکاری مسئولانه از سوی کشور‌های ساحلی و همه بهره‌مندان از مسیر‌های دریایی است و به همکاری موجود در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور به عنوان الگویی که اعتماد را تقویت و مسئولیت جمعی را ایجاد می‌کند، اشاره کرد.

وزیر خارجه عمان گفت که سلطان‌نشین عمان بر اساس تعهد خود به حل اختلافات از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، همچنان از گفت‌و‌گو در هر کجا که ممکن باشد، حمایت و تسهیل خواهد کرد.

عمان که در امتداد سواحل جنوب شرقی شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، موقعیتی راهبردی در ورودی تنگه هرمز دارد و از لحاظ تاریخی نقش میانجی‌گر را در مناقشات منطقه‌ای ایفا کرده و روابط دیپلماتیک خود را با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و ایران حفظ کرده است.

منبع:الجزیره

برچسب ها: دولت عمان ، تنگه هرمز ، نشست آسه آن
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
چه کسی گفته تنگه هرمز برای همیشه بسته باشد
این مسئول اجاره ای عمان نمی داند که با رعایت مقررات
ایران ، تنگه هرمز باز است ولی اگر عمان بخواهد با خواست
بیگانگان دست به اقدامات ناهماهنگ با ایران بزند ، موفق نخواهد
8شد !!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بیخود کرد
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ما حق داریم عوارض دریافت کنیم و این کار را می‌کنیم خصوصا حالا که دشمن به ما خسارت زده و ذینفعان تنگه هرمز هم با دشمن همدست بوده‌اند
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ایران بر لزوم اخراج همه نیروهای آمریکایی و انهدام تجهیزات این شر مطلق از منطقه تأکید کرد.
ایران بر بسته بودن تنگه هرمز تاکید کرد.
ایران تا بیچارگی آمریکا و نابودی آمریکا برحملات خود تاکید کرد.
مرگ بر آمریکا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز بسته بماند و مین گذاری هم بشود
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
باز نفت رفت بالا آمریکا همه ی توانش رو با کشورکهای خلیج فارس داره بکار می بره
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
تو رو خدا قیافه رو
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
متاسفیم
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
ای بابا
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
غلط کرد
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
خوبی که از حد بگذرد ،، نادان فکر بد می‌کند...!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
عمان غلط کرد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
عمان غلط کرد
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
من هم بر لزوم بسته بودن دهن گشاد تو تاکید میکنم ....
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
عمان غلط می کند. وقتی کشور ما از طریق کشتی های متجاوز آمریکا که از همین آبراه تردد می کنند، هواپیمای مسافربری ما را می زد، اسکله‌های نفتی ما را می زد، بچه‌های ما را در مدرسه با موشک می زد، شما هیچ غلطی نمی کردید، الآن آمدید ادای انسانها را در می آورید؟ ان موقع انسانیت شما کجا بود؟
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