باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عمان خواستار باز ماندن تنگه هرمز و عاری بودن آن از هرگونه مانع برای تردد دریایی شد، این مطلب را سید بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر امور خارجه عمان، در نشست وزیران در مانیل به مناسبت پنجاهمین سالگرد پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن مطرح کرد.

وزیر خارجه عمان در پستی در شبکه اجتماعی ایکس توسط وزارت امور خارجه عمان اعلام کرد: «آبراه‌های حیاتی، از جمله تنگه هرمز، باید برای تردد دریایی باز و قابل‌دسترس باقی بمانند و عاری از هرگونه اقدامی که مانع آزادی دریانوردی و جریان تجارت بین‌المللی شود، باشند.»

البوسعیدی همچنین گفت که حفظ آبراه‌های باز و ایمن، نیازمند همکاری مسئولانه از سوی کشور‌های ساحلی و همه بهره‌مندان از مسیر‌های دریایی است و به همکاری موجود در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور به عنوان الگویی که اعتماد را تقویت و مسئولیت جمعی را ایجاد می‌کند، اشاره کرد.

وزیر خارجه عمان گفت که سلطان‌نشین عمان بر اساس تعهد خود به حل اختلافات از طریق ابزار‌های دیپلماتیک، همچنان از گفت‌و‌گو در هر کجا که ممکن باشد، حمایت و تسهیل خواهد کرد.

عمان که در امتداد سواحل جنوب شرقی شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، موقعیتی راهبردی در ورودی تنگه هرمز دارد و از لحاظ تاریخی نقش میانجی‌گر را در مناقشات منطقه‌ای ایفا کرده و روابط دیپلماتیک خود را با کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس و ایران حفظ کرده است.

منبع:الجزیره