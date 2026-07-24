باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - عراق روز جمعه گزارش رسانه‌ای مبنی بر میانجی‌گری بغداد برای برقراری آتش‌بس بین واشنگتن و تهران را تکذیب کرد.

دفتر رسانه‌ای نخست‌وزیر عراق در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عراق (واع) منتشر شد، اعلام کرد که «ادعاهای» مطرح‌شده در گزارش نیویورک تایمز که روز پنج‌شنبه منتشر شد، «کاملاً بی‌اساس و بی‌ارتباط با واقعیت» است.

این دفتر از رسانه‌ها خواست تا «اطلاعات را تأیید کرده، به منابع رسمی متکی باشند و از انتشار گزارش‌های اثبات‌نشده یا ادعا‌های منتسب به منابع ناشناس خودداری کنند.»

این روزنامه به نقل از مقامات ایرانی و عراقی آگاه از این موضوع گزارش داده بود که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، این پیشنهاد را در جریان سفر به تهران و پس از دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در کاخ سفید ارائه کرده است.

این گزارش گفته بود که جزئیات این پیشنهاد نامشخص است، اما مقامات ایرانی آن را تنها پیشنهاد موجود روی میز توصیف کرده‌اند.

به گفته مقامات، تهران این پیشنهاد را رد کرده است، زیرا به موضوع کنترل تنگه هرمز نپرداخته بود.

تنش‌های منطقه‌ای در دو هفته گذشته پس از آن تشدید شده است که ترامپ در تاریخ ۸ ژوئیه اعلام کرد که آتش‌بس مندرج در تفاهم‌نامه آمریکا و ایران ماه گذشته، دیگر اعتبار ندارد.

منبع: آناتولی