باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «موج ۱۴۵ام خروش شبانه مردمی» در مزار مطهر شهدای شهر صالحآباد استان همدان، با برگزاری مراسم گرامیداشت کودکان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با حضور پرشور مردم ولایتمدار برگزار شد. این مراسم که به همت پایگاه شهید دستغیب، هیأت رزمندگان اسلام و مجمع خادمین الشهدای صالحآباد برگزار گردید، با تمرکز بر ضرورت ایستادگی ملت در برابر توطئههای جدید دشمن و گروههای منافق صورت گرفت.
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منبع: حسن میرزایی - همدان
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