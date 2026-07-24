باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «موج ۱۴۵ام خروش شبانه مردمی» در مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان، با برگزاری مراسم گرامی‌داشت کودکان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار برگزار شد. این مراسم که به همت پایگاه شهید دستغیب، هیأت رزمندگان اسلام و مجمع خادمین الشهدای صالح‌آباد برگزار گردید، با تمرکز بر ضرورت ایستادگی ملت در برابر توطئه‌های جدید دشمن و گروه‌های منافق صورت گرفت.

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منبع: حسن میرزایی - همدان

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