شهروندخبرنگار ما تصاویری از خروش مردم انقلابی شهر صالح آباد در تجمع‌های شبانه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم «موج ۱۴۵ام خروش شبانه مردمی» در مزار مطهر شهدای شهر صالح‌آباد استان همدان، با برگزاری مراسم گرامی‌داشت کودکان شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار برگزار شد. این مراسم که به همت پایگاه شهید دستغیب، هیأت رزمندگان اسلام و مجمع خادمین الشهدای صالح‌آباد برگزار گردید، با تمرکز بر ضرورت ایستادگی ملت در برابر توطئه‌های جدید دشمن و گروه‌های منافق صورت گرفت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسن میرزایی - همدان

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه

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برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، رهبر شهید انقلاب
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