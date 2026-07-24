باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، اعلام کرد: امتحانات نهایی برگزار نشده در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان در پایه یازدهم در روزهای ۷، ۱۱ و ۱۴ مرداد برگزار میشود.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش گفته بود: امتحانات نهایی دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم سراسر کشور از روز پنج شنبه اول مرداد ماه آغاز شده است.
عبدالرضا فولادوند با اشاره به برگزاری امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم افزود: امتحانات در استانهایی هم که به علت مشکلات حمله دشمن متوقف شده بود برگزار میشود، استان هرمزگان که آمادگی کامل نداشت، اما با اعلام آمادگی به چرخه امتحانات نهایی وارد شد.
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش درباره امنیت محلهای امتحانات گفت: هشدار دادیم که از محل خطر دوری کنید و فاصله بگیرید، قبلا کارهای ایمنی انجام شده است.
وی در خصوص ترمیم نمره امتحانات نهایی اظهار کرد: برای دانش آموزانی که موفق به شرکت در امتحانات نشدند، برنامه جبرانی خواهیم گذاشت تا بتوانند در امتحانات شرکت کنند.
منبع: ایرنا