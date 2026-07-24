باشگاه خبرنگاران جوان - محسن پاک‌نژاد وزیر نفت در حاشیه نشست مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق با اشاره به زمینه‌های همکاری دو کشور در بخش انرژی افزود: زمینه‌های متنوعی برای همکاری با کشور عراق وجود دارد.

وزیر نفت با اشاره به اینکه بخش عمده برق عراق از گاز صادراتی ایران تامین می‌شود، اظهارداشت: به موازات میزان گازی که به این کشور صادر می‌کنیم، وارداتی نیز انجام می‌شود.

عراق یکی از مشتریان گاز کشور است و ایران طبق دو قرارداد گازی در حال تامین گاز این کشور است.

از زمان امضای قرارداد گازی بغداد (در ژوئیه ۲۰۱۷) و بصره (در ژوئن ۲۰۱۸) تاکنون مراودات گازی دو کشور از طریق انتقال گاز از دو خط لوله در حال انجام است.

براساس این گزارش، درسفر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق که در صدر هیئتی عالی‌رتبه پنجشنبه یکم مرداد با استقبال رسمی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری وارد تهران شد، موضوعات اقتصادی و انرژی مورد تاکید قرار گرفت.

رئیس‌جمهوری در نشست مشترک هیات‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران و عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان آن است که مناسبات تهران و بغداد، با اتکا به پیشینه تاریخی، فرهنگی و دینی دو ملت، در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، علمی، کشاورزی، صنعتی، امنیتی و زیرساختی به بالاترین سطح ممکن ارتقا یابد.

سران جمهوری اسلامی ایران و عراق با هدف ارتقای سطح روابط، ۴ موافقتنامه و یادداشت تفاهم همکاری میان دو کشور به امضا رساندند.

در پایان سفر رسمی «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر جمهوری عراق به تهران، جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با صدور بیانیه‌ای مشترک، بر گسترش همکاری‌های راهبردی در تمامی حوزه‌ها، تدوین سند جامع همکاری‌های بلندمدت، تسریع در اجرای توافقات دوجانبه و تقویت هماهنگی‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و منطقه‌ای تأکید کردند.

منبع: وزارت نفت