توسعه روستاها؛ راهکاری برای ماندگاری جمعیت و کاهش مهاجرت

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور با تأکید بر اجرای همزمان طرح‌های مقاوم‌سازی، صدور اسناد مالکیت و توسعه زیرساخت‌های روستایی گفت: توسعه پایدار و بهبود معیشت در روستاها می‌تواند به کاهش مهاجرت و ماندگاری بیشتر ساکنان این مناطق منجر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشترک بررسی خدمات بنیاد مسکن در روستا‌ها و اقدامات محرومیت‌زدایی با حضور داریوش بلدی معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور، نوری مدیرکل دفتر امور زمین بنیاد، دکتر جعفر نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس، علاءالدین کراماتی فرماندار شیراز، حمیدرضا لقمانی مدیرکل بنیاد مسکن فارس و سرهنگ علی‌پور مسئول بسیج سازندگی برگزار شد و طی آن بر شتاب‌بخشی به بهسازی، اجرای طرح‌های زیربنایی و توسعه منظومه‌های روستایی تأکید شد.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در این نشست با تشریح برنامه‌های این نهاد برای ارتقای کیفیت زندگی روستاییان اظهار کرد: بنیاد مسکن مقاوم‌سازی ابنیه، اعطای اسناد مالکیت و اجرای طرح‌های هادی را با جدیت در دستور کار دارد؛ اقداماتی که علاوه بر قانونمند کردن معاملات، احساس امنیت و مالکیت را در میان روستاییان ارتقا می‌دهد.

داریوش بلدی تصریح کرد: توسعه پایدار و بهبود معیشت در مناطق روستایی، خروجی مستقیم این هم‌افزایی‌هاست و در نهایت به کاهش مهاجرت از روستا‌ها به شهر‌ها و ماندگاری بیشتر ساکنان در این مناطق منجر خواهد شد.

علیرضا نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، ضمن استقبال از تعامل مجلس و بنیاد مسکن برای توسعه مناطق محروم گفت: این هم‌پوشانی و تعامل، گامی اساسی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و ارتقای شاخص‌های رفاهی در روستا‌های شهرستان شیراز است.

علاءالدین کراماتی، فرماندار شهرستان شیراز نیز با قدردانی از حضور مسئولان کشوری بنیاد مسکن، خواستار تسریع در اجرای طرح‌های هادی و مقاوم‌سازی واحد‌های مسکونی شد و تأکید کرد: توسعه پایدار و همه‌جانبه روستاها، زیربنای اصلی تحقق عدالت و رشد اقتصادی در شهرستان به شمار می‌رود.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح‌های توسعه در سطح استان گفت: مسئولیت انجام مطالعات توسعه در روستا‌ها با بنیاد مسکن است، اما پس از اتمام مطالعات، پروژه‌ها با رویکرد مشارکت فعال خودِ مردم و ساکنان روستا‌ها اجرایی می‌شوند تا سرعت کار افزایش یابد.

سیدعلی‌نقی طبیب لقمانی خاطرنشان کرد: این مدل تعاملی به تسریع در بهسازی معابر و ارتقای کیفیت زیست روستایی کمک شایانی کرده است.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در پایان این نشست، مقرر شد روند بهسازی، اجرای طرح‌های زیربنایی و همچنین توسعه منظومه‌های روستایی در روستا‌های اولویت‌دار کشور با هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر نهاد‌های متولی، سرعت مضاعفی به خود بگیرد.

منبع: بنیاد مسکن فارس

برچسب ها: بنیاد مسکن فارس ، توسعه روستاها ، جمعیت ، کاهش مهاجرت
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