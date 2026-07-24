باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام‌کرد: اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل منهدم شدند

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است؛

بسم الله قاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

مردم عظیم الشان و فداکار ایران اسلامی.

ایستادگی مثال‌زدنی شما هر روز حقیقت را در عالم پرفروغ‌تر و ظلم و استکبار را منزوی‌تر می‌کند. رزمندگان به پیروزی نهایی امیدوارتر و دشمنان بشریت را مایوس‌تر می‌نماید.

فرزندان غیرتمند شما در نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات تنبیهی خود، در موج ۲۷ عملیات نصر۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" با یک حمله کوبنده دیگر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، به چند جنگنده خسارات اساسی وارد آوردند و با در هم کوبیدن یک اقامتگاه نظامیان آمریکایی تعدادی از آنها را کشته و مجروح کردند.

رژیم آمریکای کودک‌کش، به ملت خود و دیگران در مورد تعداد کشته‌ها به وضوح دروغ می‌گوید، مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ها را به تحقیق میدانی در این مورد دعوت می‌کنیم.

در عملیات غافلگیر کننده دیگر، رزمندگان اسلام یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک بالن جاسوسی رژیم کودک‌کش آمریکا در اربیل را منهدم و اقامتگاه تروریست‌های امریکایی را مورد هدف قرار دادند.

رژیم زورگو و غیرقانونی آمریکا در صورت ادامه شرارت با پاسخ‌های متفاوتی مواجه خواهد شد؛ و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم