سپاه پاسداران اعلام‌کرد: اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل منهدم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام‌کرد: اقامتگاه نظامیان آمریکایی و چند جنگنده در اردن، سامانه پدافند هوایی پاتریوت، یک بالن جاسوسی و اقامتگاه تروریست‌های آمریکایی در اربیل منهدم شدند

متن اطلاعیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بدین شرح است؛ 

 بسم الله قاصم الجبارین

وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه

 مردم عظیم الشان و فداکار ایران اسلامی.

ایستادگی مثال‌زدنی شما هر روز حقیقت را در عالم پرفروغ‌تر و ظلم و استکبار را منزوی‌تر می‌کند. رزمندگان به پیروزی نهایی امیدوارتر و دشمنان بشریت را مایوس‌تر می‌نماید.

فرزندان غیرتمند شما در نیروی هوافضای سپاه در ادامه عملیات تنبیهی خود، در موج ۲۷ عملیات نصر۲ با رمز مبارک "یا اباصالح المهدی ادرکنی" با یک حمله کوبنده دیگر به پایگاه آمریکا در الازرق اردن، به چند جنگنده خسارات اساسی وارد آوردند و با در هم کوبیدن یک اقامتگاه نظامیان آمریکایی تعدادی از آنها را کشته و مجروح کردند.

 رژیم آمریکای کودک‌کش، به ملت خود و دیگران در مورد تعداد کشته‌ها به وضوح دروغ می‌گوید، مراکز تحقیقاتی و رسانه‌ها را به تحقیق میدانی در این مورد دعوت می‌کنیم.

 در عملیات غافلگیر کننده دیگر، رزمندگان اسلام یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت و یک بالن جاسوسی رژیم کودک‌کش آمریکا در اربیل را منهدم و اقامتگاه تروریست‌های امریکایی را مورد هدف قرار دادند.

 رژیم زورگو و غیرقانونی آمریکا در صورت ادامه شرارت با پاسخ‌های متفاوتی مواجه خواهد شد؛ و ماالنصر الا من عند الله العزیز الحکیم

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پایگاه آمریکایی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هتل ها محل اقامت شون را تهدید کنین

جرات نداشته باشن حتی تو کوه ی لونه کنن چ برسه تو خونه یا هتلی تو کشورا منطقه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
احسنت احسنت ااحسنت
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
کسی هم توش بود؟
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۲ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
الله اکبر
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
صدای انفجارهای شدید در عربستان؛ ادعای حمله پهپادی به پایگاه‌های آمریکا
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
سید احمد
۱۷:۴۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود وسلام خدابر رزمندگان دلاور باغیرت ایرانی اسلامی عزیز یدالله فوق ایدیهم رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونی از حرامیان
۳
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آفرین نیروی نظامی باید همینجوری بی رحم و موثر عمل کنه در غیر این صورت این کفتارهای خارجی که فقط کشتار انسان های بی گناهو بلدن متوقف نمیشن
۵
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
علت تخلیه کامل پایگاه العدید از هواپیما‌های آمریکایی چیست؟
بررسی تصاویر ماهواره‌ای سنتینل-۲ از پایگاه العدید قطر نشان می‌دهد شمار هواپیما‌های نظامی حاضر در این مرکز طی روز‌های اخیر از ۱۷ فروند به صفر رسیده است.
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
تصویری از تخریب پایگاه ارتش آمریکا در کویت
تصویر ماهواره‌ای از نتیجه اصابت یک فروند موشک بالستیک به ساختمان‌های محل استقرار نیرو‌های ارتش آمریکا مستقر در پایگاه علی‌السالم کویت
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
درود بر نیروهای مسلح

ولی کافی نیست باید صنایع آمریکا که داخل خاک آمریکا هستند و احتمالا پدافند غیر عامل قویی هم ندارند را بزنند

و ناوهای هواپیمابر را بزنند

و اسرائیل را برای همیشه از بین ببرند
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
چرا نمگید دیشب اهواز زدن ک
۲
۴
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