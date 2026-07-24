شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه این شهرستان و باحضور سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین و ولایی شهرستان و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه مسجد امام زمان (عج) هریس برگزار شد.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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