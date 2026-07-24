شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از برگزاری نماز جمعه شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - نماز جمعه این هفته شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی به امامت حجت الاسلام و المسلمین گلدوست امام جمعه این شهرستان  و باحضور سرهنگ ابراهیمی فرمانده محترم انتظامی هریس و عوامل تحت امر واهالی ولایتمدار ومتدین و ولایی شهرستان و روستا‌های تابعه درمصلی نماز جمعه مسجد امام زمان (عج) هریس برگزار شد.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
 

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

نماز جمعه

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

اقامه نماز پرفیض جمعه

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: سوژه خبری ، اقامه نماز ، نماز جمعه
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار لرستان؛
سوگواری مردم انقلابی شهر گراب در رثای شهادت رهبر انقلاب اسلامی + فیلم
شهروندخبرنگار لرستان؛
مراسم سوگواری آقای شهید ایران در مسجدجامع گراب
شهروندخبرنگار آذربایجان شرقی؛
مراسم عزاداری قائد امت اسلام در هریس + فیلم و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
حماسه آفرینی مردم انقلابی ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
فیلمی از حضور با صلابت مردم مومن و متدین شهر شهباز در میدان مقاومت
آخرین اخبار
فیلمی از حضور با صلابت مردم مومن و متدین شهر شهباز در میدان مقاومت
حماسه آفرینی مردم انقلابی ماهدشت در شب‌های اقتدار و مقاومت + عکس
روایتی از اقامه نماز پرفیض جمعه در هریس + عکس و فیلم
نمایی از خروش مردم انقلابی صالح آباد در تجمعات شبانه + عکس
وداع جانسوز مردم اهواز با شهید مدافع وطن + فیلم و عکس
حضور با شکوه مردم انقلابی خاورشهر در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس
تداوم حماسه سازی مردم با صلابت شهر شهباز در میدان مقاومت + فیلم
برگزاری مراسم یادواره رهبر شهید انقلاب در آبگرم + عکس و فیلم