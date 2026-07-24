۳ بازی دوستانه تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی ترکیه مشخص شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حالی که فضای نقل و انتقالات در بسیاری از باشگاه‌های داخلی همچنان با ابهامات مدیریتی و نوسان در تصمیمات همراه است، پرسپولیس با اتخاذ رویکردی متمرکز، مسیر آماده‌سازی خود را به صورت مرحله‌ به‌ مرحله و سازمان‌ یافته پیش می‌برد.

 مشخص بودن سرمربی در زودهنگام‌ترین زمان ممکن و وجود یک نقشه راه عملیاتی از سوی مدیرعامل برای فصل پیش‌رو، زیربنای ثبات فعلی تیم است که نتایج آن در اقدامات عملی باشگاه مشهود است.

یکی از شاخص‌های کلیدی این برنامه‌ریزی، برگزاری اردوی خارجی است. در همین راستا، برای سنجش دقیق آمادگی بازیکنان و تست تاکتیکی ایده‌های جدید سرمربی، سه بازی دوستانه در تقویم قرار گرفته است. تیم پرسپولیس در تاریخ‌های ۴، ۸ و ۱۱ مرداد در مقابل تیم‌های «پیرامید»، «آنالیا اسپورت» و یک تیم دیگر به میدان می‌رود تا نقاط قوت و ضعف ترکیب جدید را پیش از شروع رقابت‌های رسمی شناسایی کند.

اما نکته‌ای که در این بازه زمانی جلب توجه می‌کند، بازنگری بنیادین در سیاست‌های نقل و انتقالات است. پرسپولیس در این فصل از رویکردهای سنتی و جذب‌های احساسی فاصله گرفته است و به سمت ترمیم نیازهایش قدم برداشته است. تمرکز بر کاهش میانگین سنی تیم و تلاش برای ایجاد تعادلی هوشمندانه میان با تجربه ها و جوان ترهاست که باید دید مهدی تارتار چطور می تواند از این ترکیب استفاده کند.این روند سیستماتیک پرسپولیس را در وضعیتی قرار داده است که نه تنها از نظر فنی، بلکه از نظر ذهنی و ساختاری، یکی از پیشروترین تیم‌ها برای آغاز فصل جدید باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، اردوی ترکیه
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