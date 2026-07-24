در پی افزایش تحرکات و تنش‌های منطقه‌ای، وزرای امور خارجه ایران و روسیه در حاشیه نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز جمعه درباره آخرین تنش‌ها در منطقه گفت‌و‌گو کردند.

در بیانیه‌ای که پس از دیدار دو وزیر در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در وب‌سایت این وزارتخانه منتشر شد، آمده است: «روسای بخش‌های سیاست خارجی درباره تشدید تنش‌های فعلی در خلیج فارس و چشم‌انداز‌های تهدیدآمیز برای دستیابی به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز برای این درگیری بحث و تبادل نظر کردند.» 

وزارت امور خارجه روسیه بر اهمیت دستیابی سریع به توافق‌های پایدار برای «پایان دادن به خصومت‌ها به منظور بازگرداندن ثبات، امنیت و ناوبری بدون مانع در منطقه» تاکید کرد.

شایان ذکر است که آمریکا تجاوز خود علیه ایران را که منجر به شهادت و زخمی شدن شهروندان، از جمله کودکان و زنان، و حمله به تاسیسات و زیرساخت‌های غیرنظامی شده است، از سر گرفته است.

حملات آمریکا به ایران از پایگاه‌های آمریکایی در منطقه آغاز می‌شود و بنابراین ایران این پایگاه‌ها را هدف قرار می‌دهد و بدین ترتیب تایید می‌کند که هیچ خصومتی با مردم منطقه ندارد، بلکه با نیرو‌های آمریکایی حاضر در خاک خود خصومت دارد.

منبع: المیادین

برچسب ها: تنگه هرمز ، وزیر خارجه ایران ، وزیر خارجه روسیه
خبرهای مرتبط
تسلط ایران بر تنگه هرمز، خواست و مطالبه مردم + فیلم
عمان بر لزوم باز ماندن تنگه هرمز تأکید کرد
نماینده ایران در سازمان ملل: به دفاع از تمامیت ارضی خود ادامه خواهیم داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
روسیه کشوری بدنام و متجاوز است.چه اصراری دارید با روسیه روابط داشته باشید؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
جناب عراقچی از این به بعد ما فقط از طریق پیام غیر مستقیم مواضع خود را به دشمن اعلام می‌دهیم و دوران مذاکره مستقیم و غیر مستقیم سپری شده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دوباره نفت شد ۱۰۰دلار عراقچی فعال شد
۰
۰
پاسخ دادن
آکسیوس: سنتکام خواستار توقف حملات علیه ایران شد
ترامپ بار دیگر آرزو‌های خود را در قالب تصاویر هوش مصنوعی به اشتراک گذاشت
 فرانسه و اسپانیا با آتش‌سوزی‌های «غیرقابل پیش‌بینی» دست و پنجه نرم می‌کنند
حمایت مصر از تصمیم ایرلند علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین
نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران آمریکا را به شدت تضعیف کرد
۲ کشته و ۵ مجروح در تیراندازی سیاتل
کره شمالی: توانایی هسته‌ای ما به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد
آخرین اخبار
کره شمالی: توانایی هسته‌ای ما به‌طور پیوسته به‌روز خواهد شد
نماینده جمهوری‌خواه: جنگ با ایران آمریکا را به شدت تضعیف کرد
۲ کشته و ۵ مجروح در تیراندازی سیاتل
حمایت مصر از تصمیم ایرلند علیه شهرک‌های صهیونیست‌نشین
ترامپ بار دیگر آرزو‌های خود را در قالب تصاویر هوش مصنوعی به اشتراک گذاشت
 فرانسه و اسپانیا با آتش‌سوزی‌های «غیرقابل پیش‌بینی» دست و پنجه نرم می‌کنند
آکسیوس: سنتکام خواستار توقف حملات علیه ایران شد
اصرار نتانیاهو برای سفر به نیویورک پس از اظهارات ممدانی برای بازداشت او
دبیر کل سازمان ملل خواستار لغو فوری تمامی تحریم‌های سوریه شد 
ادعای سفیر آمریکا در سازمان ملل: به دیپلماسی با ایران کمی فضا می‌دهیم
گوترش: گزارش حملات اسرائیل علیه سوریه به شورای امنیت ارائه می‌شود
کرملین: موضع ترامپ درباره اوکراین دوگانه است
رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان در حال پیشرفت است
افزایش شمار شهدای غزه به بیش از ۷۳۳۰۰ نفر
یمن یک فروند پهپاد بیرقدار ساخت ترکیه را سرنگون کرد
پاکستان: تلاش میانجی‌ها برای توقف جنگ شدت گرفته است
برخورد یک پرتابه به آب در نزدیکی نفتکش در جنوب دریای سرخ
نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه عربستان بر کاهش تنش و اجرای توافق ایران و آمریکا تأکید کردند
کویت خواستار اصلاح ادعا‌های نادرست وال استریت ژورنال درباره اقدام نظامی علیه ایران شد
با رسیدن طوفان نول به جنوب چین، بیش از ۷۰۰ هزار نفر تخلیه شدند
نظرسنجی پولیتیکو: بیشتر آمریکایی‌ها افزایش قیمت بنزین را بیش از حد برآورد می‌کنند
ادعای وزیر دفاع پیشین آمریکا: ترامپ «در آستانه» تشدید حملات نظامی علیه ایران است
اشغالگران اسرائیلی مسجدى در کرانه باختری اشغالی را به آتش کشیدند
رسوایی در ارتش انگلیس؛ دو نظامی یک خودروی زرهی ۱۵ تنی را به سرقت بردند
قطر فعالیت‌های ناوبری دریایی را پس از ۲ هفته وقفه از سر می‌گیرد
بحران انرژى مبارزه با تورم در ترکیه و لیر را تحت فشار تازه قرار می‌دهد
استرالیا نگرانی‌های خود را در مورد تعرفه‌های جدید با ترامپ مطرح خواهد کرد
کودکان اوکراینی در دارک‌نت ۳۰ تا ۵۰ هزار دلار به بردگی در اروپا فروخته می‌شوند
زلنسکی: روسیه ۳۰ هزار سرباز کره شمالی را وارد درگیری می‌کند
نیویورک تایمز: ادامه جنگ با ایران، آمریکا را با کاهش ذخایر موشک‌های پدافند هوایی تهدید می‌کند