باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه این کشور و عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران امروز جمعه درباره آخرین تنشها در منطقه گفتوگو کردند.
در بیانیهای که پس از دیدار دو وزیر در حاشیه نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری شانگهای در وبسایت این وزارتخانه منتشر شد، آمده است: «روسای بخشهای سیاست خارجی درباره تشدید تنشهای فعلی در خلیج فارس و چشماندازهای تهدیدآمیز برای دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز برای این درگیری بحث و تبادل نظر کردند.»
وزارت امور خارجه روسیه بر اهمیت دستیابی سریع به توافقهای پایدار برای «پایان دادن به خصومتها به منظور بازگرداندن ثبات، امنیت و ناوبری بدون مانع در منطقه» تاکید کرد.
شایان ذکر است که آمریکا تجاوز خود علیه ایران را که منجر به شهادت و زخمی شدن شهروندان، از جمله کودکان و زنان، و حمله به تاسیسات و زیرساختهای غیرنظامی شده است، از سر گرفته است.
حملات آمریکا به ایران از پایگاههای آمریکایی در منطقه آغاز میشود و بنابراین ایران این پایگاهها را هدف قرار میدهد و بدین ترتیب تایید میکند که هیچ خصومتی با مردم منطقه ندارد، بلکه با نیروهای آمریکایی حاضر در خاک خود خصومت دارد.
منبع: المیادین