سخنگوی انصارالله با رد ادعای بسته شدن کامل تنگه باب‌المندب، تأکید کرد که محاصره دریایی آنها فقط عربستان را هدف قرار می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصارالله یمن ادعا‌ها درباره بسته شدن کامل تنگه باب‌المندب را رد کرد و گفت عملیات دریایی این جنبش صرفاً به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان محدود می‌شود.

سخنگوی انصارالله در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «برخلاف آنچه برخی مطرح می‌کنند، تنگه باب‌المندب بسته نشده است. موضع یمن، همان‌گونه که نیرو‌های مسلح ما اعلام کرده‌اند، تنها به محاصره دریایی محدود می‌شود که صرفاً طرف سعودی را هدف قرار می‌دهد».

عبدالسلام در ادامه به تشریح دلایل این عملیات دریایی پرداخت و نوشت: «این اقدام در پاسخ به محاصره یمن از سوی عربستان و مخالفت این کشور با هر راهکار عادلانه‌ای است که امنیت، حاکمیت و استقلال مردم یمن را تضمین کند». 

روز چهارشنبه انصارالله یمن اعلام کرد که نیرو‌های آن به دو نفتکش سعودی در دریای سرخ حمله کرده‌اند. به دنبال این حملات و احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت، بهای نفت خام پس از دو ماه مجددا به بالای بشکه‌ای صد دلار بازگشت.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز گذشته هشدار داد که انصارالله به اجرای معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه خواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: باب المندب ، انصارالله یمن ، دریای سرخ
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