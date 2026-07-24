باشگاه خبرنگاران جوان - فخرالدین کشاورز، مدیرکل فرودگاههای استان فارس، با اشاره به ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: با اضافه شدن نقطه تبادل ترافیکی با کشور عراق برای پروازهای بالای ۱۹ هزار و ۵۰۰ پا در عملیات پروازی اربعین حسینی، مسیر پروازی فرودگاه شیراز به مقصد نجف اشرف بهطور قابل توجهی کوتاهتر شده است.
او افزود: باتوجه به کاهش مسیر پروازی و ضرورت بازنگری در هزینههای عملیاتی شرکتهای هواپیمایی، حداکثر نرخ بلیت یکطرفه پرواز در مسیر شیراز به نجف یا بغداد، ۱۲ میلیون تومان تعیین شده است.
مدیرکل فرودگاههای استان فارس خاطرنشان کرد: در صورت عرضه بلیت در کشور عراق، نرخ معادل ارزی این مبلغ ملاک عمل خواهد بود.
کشاورز تأکید کرد: این اقدام با هدف متناسبسازی نرخ بلیت با هزینههای عملیاتی و تسهیل سفر زائران اربعین حسینی انجام شده و انتظار میرود زمینه بهرهمندی هرچه بیشتر زائران از پروازهای اربعین را فراهم کند.
منبع: فرودگاه شیراز