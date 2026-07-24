وزرای امور خارجه ایران و چین در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه شانگهای با یکدیگر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس وزرای امور خارجه کشور‌های عضو شانگهای با وانگ یی وزیر امور خارجه چین دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، چین
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
عراقچی در پایان نشست شانگهای: نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار می‌رویم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و فرانسه
عراقچی به ترامپ: هرگونه تجاوز علیه ایران، با پاسخی قاطع مواجه خواهد شد
عزیمت وزیر امور خارجه به قرقیزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
عراقچی قابل اعتماد نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
اتحادیه اروپا ۶ ایرانی را به بهانه حقوق بشر تحریم کرد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۱ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
نه می‌بخشیم و نه فراموش می‌کنیم
ما سال 100 سال دیگر هم جنایت های آمریکایی ها جنایتکار را فراموش نمی کنیم و 100 درصد فقط از جنایتکاران جنگی انتقام خون شهیدان را می گیریم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
روبیو: ایران آماده توافق نیست و بهای آن را خواهد پرداخت/ دولت ناتوان و عاجز و مسئولان ناتوان و عاجز در برابر تهدیدات مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار قاطع‌تر پاسخ دهند
مارکو روبیوبی ادب وزیر امور خارجه آمریکا جنایتکار در مورد مذاکره، توافق، برجام، سلاح هسته ای، منطقه و... متهم است و نه مدعی
همه گزینه ما 100 درصد فقط گرفتن انتقام خون شهیدان از آمریکایی ها جنایتکار و هم مزدورانشان، نه مذاکره و توافق
مذاکره و توافق در سال 1394 به طور کامل تمام شده است.
۰
۰
پاسخ دادن
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
آخرین اخبار
پاشنه آشیل پایگاه‌های آمریکا در خلیج فارس چیست؟
ایران مصمم به دفاع از منافع و امنیت ملی خود در منطقه است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۳ مرداد
عراقچی: زنده یاد اکبر عبدی با نقش‌آفرینی‌های ماندگار جایگاهی رفیع در سینمای ایران یافت
رئیس جمهور درگذشت زنده یاد اکبر عبدی را تسلیت گفت
معاون اول رئیس‌جمهور درگذشت اکبر عبدی را تسلیت گفت
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عمان
معادله جدید؛ به ازای شهادت هر ایرانی، به درک واصل شدن یک نیروی آمریکایی
عراقچی در پایان نشست شانگهای: نه از تهدید می‌ترسیم و نه زیر بار فشار می‌رویم
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر
دیدار مومنی با وزیر مشاور در وزارت کشور هند
دیدار مومنی با وزرای شرایط اضطراری روسیه و آفریقای جنوبی
دیدار وزرای امور خارجه ایران و چین
سپاه: اقامتگاه نظامیان آمریکایی در اردن و اربیل منهدم شدند
دیدار وزیران امور خارجه ایران و ازبکستان
دیدار عراقچی با همتای پاکستانی در قرقیزستان
سوله‌های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد
دیدار وزرای کشور جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه
پیام سپاه به مردم کشور‌های منطقه: از محل اقامت پوششی و مخفی نظامیان آمریکایی فاصله بگیرید
خاتمی: مردم پیروز و دشمنان شکست خورده خواهند بود
دیدار عراقچی و لاوروف در حاشیه اجلاس وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای
امضای ۲۵ سند در قالب ۹ تصمیم توسط وزیران خارجه سازمان شانگهای
دیدار عراقچی با وزیر خارجه بلاروس؛ بررسی برنامه همکاری مشترک تا سال ۲۰۳۰
سپاه: ساختمان باقی مانده از شرکت آمازون منهدم شد
سپاه: زاغه مهمات پایگاه آمریکا در علی السالم متلاشی شد
حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در کویت/ محل استقرار نظامیان تروریست هدف قرار گرفت
وزیر کشور: تجاوز علیه ایران نقض آشکار منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است
بقائی تاکید کرد: اهمیت ویژه سازمان همکاری شانگهای و سازوکارهای چندجانبه برای ایران
عراقچی: مواضع دوپهلو در برابر حمله به ایران، متجاوز را به تکرار جنایت تشویق می‌کند/ عادی‌سازی جنایت از خود جنایت دردناک‌تر است