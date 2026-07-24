باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حمید گودرزی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه این هفته شیراز، با اشاره به گستردگی دامنه فعالیتهای سازمان بهزیستی، اظهار کرد: خدمات این سازمان بسیار فراتر از یک نهاد صرفاً حمایتی است و تلاش ما بر این است که هیچ فردی به دلیل فقر و محرومیت از حقوق انسانی خود محروم نماند. این رویکرد، بهعنوان فلسفه وجودی سازمان، در کانون توجه و اهتمام تمامی ارکان و کارکنان قرار دارد.
او افزود: خدمات بهزیستی امروز به شبکهای گسترده از ظرفیتهای «تسهیلگر و توانمندساز» تبدیل شده است؛ شبکهای که با بهرهگیری از توان علمی و تخصصی، کاهش فاصلههای طبقاتی و مدیریت بحرانهای اجتماعی را دنبال میکند.
مدیرکل بهزیستی استان فارس ادامه داد: هرچند حمایت از ۱۱۷ هزار و ۷۳۷ مستمریبگیر، یکی از مهمترین اقدامات بهزیستی استان به شمار میرود، اما راهبرد اصلی این ادارهکل تنها به پرداخت مستمری محدود نمیشود و بر «ایجاد فرصتهای شرافتمندانه» برای بازگشت مددجویان به چرخه اقتصادی جامعه تمرکز دارد.
گودرزی با اشاره به فعالیت ۱۴۲ مرکز تخصصی توانبخشی و ارائه خدمات به ۱۲۶ هزار فرد دارای معلولیت، گفت: این ظرفیت گسترده، بیانگر توجه ویژه بهزیستی به اقشار آسیبپذیر است. هدف ما این است که با کاهش بار سنگین سرپرستی و مراقبت از دوش خانوادههای دارای فرد معلول، شرایطی فراهم شود تا افراد دارای معلولیت نیز بتوانند نقش مؤثری در جامعه ایفا کنند.
او در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایهگذاری در حوزههای «پیشدستانه» را از راهبردهای جدی سازمان عنوان کرد و افزود: درمان و توانبخشی بهتنهایی برای کنترل و مهار آسیبها کافی نیست. ثبت آمار ۶۱ هزار نوزاد و ۱۶۰ هزار کودک در طرحهای غربالگری، نشاندهنده عزم جدی برای پیشگیری و ریشهکنی معلولیتهای قابل پیشگیری است.
مدیرکل بهزیستی استان فارس همچنین بیان کرد: ارائه خدمات به ۱۶ هزار نفر در حوزه مشاوره ژنتیک، گامی مهم در مسیر پیشگیری از تولد فرزندان دارای معلولیت محسوب میشود و در بلندمدت میتواند بخش قابلتوجهی از هزینههای درمانی و فشارهای روانی را از دوش خانوادهها و نظام بهداشت و درمان بردارد.
گودرزی با اشاره به اجرای طرحهای ارتقای سلامت روان، از ثبت بیش از ۲۳۰ هزار تماس با خط ملی ۱۴۸۰ خبر داد و گفت: این میزان تماس، نشاندهنده رشد و بلوغ نظام مشاوره در استان فارس است؛ نظامی که توانسته در شرایط بحرانی، بهعنوان پناهگاهی امن برای شهروندان عمل کند.
او در ادامه به برنامههای ویژه بهزیستی در زمینه آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: حمایت از ۱۵ هزار بانوی سرپرست خانوار با هدف تحکیم بنیان خانواده و اجرای برنامههای آموزشی برای بیش از ۲ هزار کودک کار و خیابان، نشان میدهد که برای مقابله با آسیبهای نوپدید و ساختاری، برنامههای عملیاتی مشخصی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بهزیستی استان فارس با تأکید بر اینکه افتخار این ادارهکل، حضور و همراهی در کنار مردم است، تصریح کرد: این گستردگی خدمات بدون همکاری شبکه وسیع مؤسسات خیریه و نیروهای متخصص امکانپذیر نبود. در حال حاضر، یکهزار و ۱۰۰ مؤسسه و مرکز فعال در استان فارس تحت نظارت یا با همکاری بهزیستی فعالیت میکنند.
گودرزی با اشاره به الگوی موفق تلفیق حمایتهای مادی با خدمات علمی و تخصصی برای جامعه هدف، اظهار کرد: بهزیستی با عبور از رویکرد سنتی خیریهای و حرکت به سمت رویکردی مدرن و اجتماعمحور، در حال اثبات این واقعیت است که توسعه متوازن بدون توجه به کرامت انسانی و حمایت از اقشار محروم امکانپذیر نیست.
او در جمعبندی گزارش خود، مهمترین اقدامات و خدمات حمایتی بهزیستی استان فارس طی یک سال گذشته را شامل حمایت و پرداخت مستمری به ۱۱۷ هزار و ۷۳۷ نفر، ارائه خدمات تخصصی ژنتیک به ۱۶ هزار نفر با هدف پیشگیری از معلولیتهای احتمالی، غربالگری ۶۱ هزار نوزاد و ۱۶۰ هزار کودک در طرحهای پایش سلامت، ارائه خدمات مشاوره از طریق خط ۱۴۸۰ با ثبت بیش از ۲۳۰ هزار تماس مردمی، حمایت و ارائه خدمات به ۱۵ هزار بانوی سرپرست خانوار در راستای تحکیم بنیان خانواده، اجرای برنامههای آموزشی و حمایتی برای بیش از ۲ هزار کودک کار و خیابان و ارائه خدمات تخصصی به ۱۲۶ هزار فرد دارای معلولیتهای ذهنی، جسمی و حرکتی عنوان کرد.