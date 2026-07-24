سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مهار آتش‌سوزی یک سوله نگهداری مواد پلاستیکی در جاده خاوران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۱۴:۱۸ ظهر امروز یک مورد آتش‌سوزی در شهرک عباس‌آباد علاقوند (شهر پلاستیک) واقع در جاده خاوران به سازمان آتش‌نشانی اعلام شد.

وی افزود: چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی و تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند و آتش‌نشانان در مدت زمان کمتر از پنج دقیقه به محل حادثه رسیدند.

ملکی ادامه داد: آتش‌نشانان در محل مشاهده کردند در سوله‌ای به وسعت حدود یک‌هزار مترمربع در دو طبقه که محل نگهداری مواد پلاستیکی بوده، آتش‌سوزی رخ داده و سوله به طور کامل شعله‌ور شده بود. بر اثر آتش‌سوزی، قسمت جلویی و بخش غربی سوله نیز تخریب شده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: آتش‌نشانان با حضور در محل از سه طرف شامل بخش‌های غربی، جنوبی و شرقی عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و در حال حاضر آتش تحت کنترل درآمده و وارد مرحله لکه‌گیری شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حادثه به جز مصدومیت یک آتش نشان که تحویل اورژانس شده، هیچ مصدوم یا تلفات جانی نداشت و تا دقایق آینده، پس از فرونشستن کامل شعله‌ها، عملیات ایمن‌سازی و لکه‌گیری انجام و محل تحویل کارشناسان خواهد شد.

برچسب ها: آتش سوزی ، آتش نشانان
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