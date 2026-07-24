آیین معنوی دیدار و تجلیل از خانواده معظم سه تن از شهدای والامقام پادگان بمپور (تیپ۳۸۸ ایرانشهر نیروی زمینی ارتش)، با حضور مقامات عالی‌رتبه ارتش جمهوری اسلامی ایران و مسئولان ارشد نظامی در شیراز برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - در این مراسم که به پاس مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدای پادگان بمپور برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین صالحی‌نسب رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش و امیر سرتیپ رضایی فرمانده ارشد نظامی ارتش در منطقه فارس و کهگیلویه و بویراحمد به همراه جمعی از فرماندهان و مسئولان حضور داشتند.

حجت‌الاسلام عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، خانواده‌های معظم شهدا را قهرمانان واقعی ملت ایران خواند و اظهار داشت: اگر بخواهیم برای ملت بزرگ ایران قهرمانانی شایسته و حقیقی معرفی کنیم، بی‌شک باارزش‌ترینِ این قهرمانان، شهدای عزیز و پدران، مادران و خانواده‌های مقاوم و صبور آنان هستند.

او با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و رزمی شهدای پادگان بمپور تصریح کرد: این شهدای والامقام از بهترین دست‌چین‌شده‌ترین نیرو‌ها بودند؛ جوانان شایسته‌ای که فرماندهان با تکیه بر توانمندی، ایمان و پشتکار آنان، مأموریت‌های بزرگ خود را با دلگرمی و موفقیت به سرانجام می‌رساندند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با اشاره به سختی جان‌کاهِ فقدان فرزند برای والدین، این صبوری را برخاسته از مکتب عاشورا دانست و افزود: تقدیم جگرگوشه و فرزند آسان نیست، اما آنچه تحمل این مصیبت را هموار می‌سازد، حرکت در مسیر حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. این عزیزان در راه هدف بزرگی همچون انقلاب اسلامی، ولایت و صیانت از میهن اسلامی به شهادت رسیدند و همین معرفت الهی است که دل خانواده‌های آنان را آرام می‌کند.

او با تاکید بر تفاوت ماهوی شهادت با هر نوع مرگ دیگری گفت: ماهیت شهادت با هر مرگ دیگری متفاوت است؛ فرزندان شما به عنوان قهرمانان دلاور تقدیم اسلام و میهن شده‌اند و این مدال افتخار، مایه تسلا و سربلندی ابدی خانواده‌هاست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسنی با استناد به آیات شریفه قرآن کریم و روایات ائمه اطهار (ع)، شهادت را بالاترین نعمت و سعادت برای انسان برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های دینی، هیچ افتخاری بالاتر از شهادت متصور نیست؛ به همین دلیل است که امیرالمؤمنین علی (ع) با آن عظمت همواره در طلب شهادت بودند و حضرت سیدالشهدا (ع) آن همه مصائب سنگین را با آغوش باز پذیرا شدند.

رییس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در پایان سخنان خود با تبریک و تسلیت به خانواده‌های معزز شهدا گفت: این جایگاه رفیع و شایستگی برای فیض شهادت، ثمره لقمه حلال پدران و شیر پاک مادرانی است که چنین فرزندان پاکباخته‌ای را تربیت کردند تا در دنیا و آخرت باعث سربلندی و عزت خانواده و میهن خود شوند.

در بخش پایانی این مراسم، با اهدای لوح سپاس از سوی امیر سرلشکر حاتمی فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، از پایمردی، ایستادگی و صبر زینبی خانواده‌های معظم این سه شهید والامقام پادگان بمپور تجلیل به عمل آمد و حاضران بار دیگر با آرمان‌های پاک شهیدان و امام شهیدان تجدید میثاق کردند.

برچسب ها: قهرمانان ، ملت ، شهدا ، سازمان عقیدتی سیاسی ، ارتش
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