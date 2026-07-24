باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ابوعبیده، سخنگوی گردانهای القسام از فلسطینیان خواست تا از مقدسات و سرزمین خود دفاع کنند و جوانان انقلابی کرانه باختری را که در برابر نظامیان صهیونیستی و شهرکنشینان ایستادگی کردهاند، مورد تمجید قرار داد.
ابوعبیده در بیانیهای کتبی که در تلگرام منتشر شد، تاکید کرد که این عملیاتها در پاسخ به تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل علیه مسجدالاقصی، کرانه باختری و نوار غزه صورت میگیرد.
او شدیدا تاکید کرد که ادامه تجاوزات رژیم تروریستی اسرائیل به مسجدالاقصی، تخریب منازل و مصادره زمینها، در کنار جنگ مداوم علیه نوار غزه، «تنها به تشدید مواجهه با اسرائیل منجر خواهد شد».
ابوعبیده از فلسطینیان در کرانه باختری خواست تا از مقدسات و خاک خود دفاع کنند؛ او همچنین از عشایر و دستگاههای امنیتی در کرانه باختری خواست تا در مقابله با تجاوزات ارتش رژیم تروریستی اسرائیل و شهرکنشینان مشارکت نمایند.
از سوی دیگر، ارتش رژیم تروریستی اسرائیل امروز جمعه اعلام کرد که نیروهای آن در حال آمادهسازی برای اجرای یک عملیات گسترده در کرانه باختری هستند و اشاره کرد که لغو مرخصی و ممنوعیت خروج نیروها در سراسر این منطقه به تصویب رسیده است.
همزمان، شهرک «تل» و اطراف آن در جنوب غربی نابلس، امروز جمعه شاهد درگیریهای میدانی خونینی بود که به کشته شدن ۴ فلسطینی و ۱ شهرکنشین صهیونیستی منجر شد؛ این رویدادها در میان محاصره شدید نظامی اعمالشده توسط ارتش اسرائیل بر منطقه رخ میدهد.
این حوادث از صبح امروز و پس از حمله گروههایی از شهرکنشینان به منازل شهروندان در حومه شهرک تل آغاز شد. اوضاع به مواجهات شدید و درگیری مسلحانه کشیده شد و منابع رسانهای اشاره کردند که فلسطینیان موفق شدند سلاح یک نگهبان امنیتی را در نزدیکی شهرک «حفات گلعاد» در مجاورت منطقه به غنیمت گرفته و از آن برای تیراندازی استفاده کنند که این امر به کشته و زخمی شدن چند نفر انجامید.
منبع: آر تی