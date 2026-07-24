روسای جمهور آمریکا و اوکراین سه شنبه هفته آینده در کاخ سفید دیدار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام کاخ سفید اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین قرار است روز سه‌شنبه در واشنگتن دیدار کنند.

این خبر در حالی اعلام می‌شود که زلنسکی اخیرا اعلام کرده ممکن است تا پاییز، نشست سه‌جانبه‌ای با حضور نمایندگان روسیه، آمریکا و اوکراین برگزار شود.

رئیس جمهور اوکراین می‌گوید که به تازگی و به صورت تلفنی پیشنهاد‌هایی را از سوی «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» فرستادگان کاخ سفید دریافت کرده است و بر اساس آن ممکن است گفت‌و‌گو‌هایی در آینده برگزار شود. با این حال، زلنسکی تاکید کرد که اوکراین تنها تصمیم گیرنده برای این نشست نخواهد بود و با توجه به اینکه تمرکز واشنگتن فعلا روی مسئله ایران است، برگزاری آن در اولویت نیست.

منبع: رویترز

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، دونالد ترامپ ، جنگ اوکراین
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