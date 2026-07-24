مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران از امدادرسانی به حادثه سقوط یک دستگاه نیسان به دره در محور کیاسر به دامغان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - غلامعلی فخاری اشرفی اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی و سقوط یک دستگاه خودروی نیسان به دره در محور کیاسر به دامغان، محدوده تلمادره روستای کوات در جاده باداب سورت، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) هلال‌احمر مازندران اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی متشکل از پنج نجاتگر به همراه یک دستگاه آمبولانس و خودروی ست نجات از پایگاه امداد و نجات کیاسر به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر مازندران با بیان اینکه این حادثه در مجموع شش حادثه‌دیده داشت، گفت: چهار نفر از سرنشینان دچار مصدومیت شدند و نجاتگران پس از انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، یک بانوی ۲۸ ساله را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل دادند.

فخاری اشرفی خاطرنشان کرد: نیروهای امدادی همچنین خدمات لازم را به دیگر حادثه‌دیدگان ارائه کردند و عملیات امدادرسانی در محل با ایمن‌سازی صحنه حادثه به پایان رسید.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، تصادف جاده ای
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