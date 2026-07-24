تخلیه و توزیع کالاهای اساسی در بنادر کشور رکورد زد + فیلم

وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ کاهش محسوسی در عملیات تخلیه و بارگیری بنادر نداشتیم و شاهد رکورد در این بخش هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد بنادر کشور در روزهای اخیر، از ثبت رکورد جدید در تخلیه و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: آمارها به‌وضوح نشان می‌دهد که نه‌تنها در برخی بنادر کشور کاهش عملیات تخلیه و بارگیری رخ نداده، بلکه در حوزه تخلیه و توزیع کالاهای اساسی، عملکرد بنادر نسبت به روزهای پیش از جنگ نیز افزایش یافته و رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است.

وی افزود: بررسی آمارهای عملیاتی بنادر کشور حاکی از آن است که روند تخلیه، بارگیری و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه داشته و ظرفیت‌های لجستیکی کشور در این بخش به‌خوبی حفظ شده است.

وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: عملکرد بنادر در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نشان‌دهنده آمادگی و پایداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی کشور و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط مختلف است.

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برچسب ها: حمل‌ونقل ، بنادر
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۸ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
از این همه دروغگویی وریا شرم نمیکنید؟
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
وقتی محاصره ه دریایی هستیم و کشتی‌ها قادر به انتقال بار به کشور نیستند تخلیه بار چگونه صورت می گیرد.
۰
۲
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