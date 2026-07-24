تخلیه و توزیع کالاهای اساسی در بنادر کشور رکورد زد + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به عملکرد بنادر کشور در روزهای اخیر، از ثبت رکورد جدید در تخلیه و توزیع کالاهای اساسی خبر داد و گفت: آمارها بهوضوح نشان میدهد که نهتنها در برخی بنادر کشور کاهش عملیات تخلیه و بارگیری رخ نداده، بلکه در حوزه تخلیه و توزیع کالاهای اساسی، عملکرد بنادر نسبت به روزهای پیش از جنگ نیز افزایش یافته و رکوردهای جدیدی به ثبت رسیده است.
وی افزود: بررسی آمارهای عملیاتی بنادر کشور حاکی از آن است که روند تخلیه، بارگیری و توزیع کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه داشته و ظرفیتهای لجستیکی کشور در این بخش بهخوبی حفظ شده است.
وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: عملکرد بنادر در تأمین و توزیع کالاهای اساسی، نشاندهنده آمادگی و پایداری زیرساختهای حملونقل دریایی کشور و استمرار خدماترسانی در شرایط مختلف است.