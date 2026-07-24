باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - محمد حسن، وزیر امور خارجه مالزی، امروز جمعه اعلام کرد که «محمد شهر الاکرام یعقوب»، سفیر مالزی در واشنگتن، در جریان احضارش به وزارت امور خارجه آمریکا جهت ارائه توضیحات، تاکید کرده است که سیاست عدم به رسمیت شناختن رژیم تروریستی اسرائیل از سوی مالزی مسئله جدیدی نیست، بلکه رویکردی ثابت است که این کشور از چند دهه پیش اتخاذ کرده است.

وزیر امور خارجه مالزی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) افزود که کشورش با این موضوع طبق سیاست‌های ثابت خود برخورد می‌کند و گفت: «این سیاستِ تغییرناپذیر مالزی است؛ سیاست‌های مهاجرتی ما نه کشور اسرائیل و نه رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی‌شناسد. این موضع از دیرباز وجود داشته و امر جدیدی نیست.»

مالزی از برجسته‌ترین کشور‌های اسلامی است که موضع شفافی در قبال اسرائیل دارد؛ به‌طوری که آن را به رسمیت نمی‌شناسد و از ورود اسرائیلی‌ها به خاک خود جلوگیری می‌کند.

در ۱۵ ژوئیه گذشته نیز انور ابراهیم، نخست‌وزیر مالزی، بر پایبندی کشورش به سیاست عدم به رسمیت شناختن اسرائیل تاکید کرد. خبرگزاری برناما به نقل از وی گزارش داد که تمامی نهاد‌های امنیتی ذی‌ربط در حال انجام تحقیقات جامع درباره ادعا‌های مربوط به مشاهده برخی افراد اسرائیلی در داخل کشور هستند و تاکید کرد که هر فرد صهیونیستی که شناسایی شود، بلافاصله اخراج خواهد شد.

در همین راستا، ده‌ها تن از فعالان سازمان‌های غیردولتی اسلامی در مالزی امروز با برپایی تجمع اعتراضی در برابر سفارت آمریکا در کوالالامپور و با در دست داشتن پلاکاردها، تهدید‌های آمریکا مبنی بر اعمال تحریم علیه مالزی، در پی درخواست برخی نمایندگان کنگره برای تجدیدنظر در روابط اقتصادی با کوالالامپور، را محکوم کردند.

همچنین معترضان یادداشت اعتراضی رسمی به مدیریت شرکت مایکروسافت در کوالالامپور تحویل دادند. این اقدام در اعتراض به اخراج دو کارمند فلسطینی‌تبار صورت گرفت که در دفتر مرکزی این شرکت در آمریکا تجمعی در همبستگی با غزه برگزار کرده بودند.

معترضان از مایکروسافت خواستند در سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود تجدیدنظر کرده و به آنچه «حمایت از آژند صهیونیستی» خواندند پایان دهد. آنان همچنین از سیاست‌های این شرکت که به گفته آنها «با اصول حقوق بشر مغایرت دارد» انتقاد کرده و خواستار تحریم محصولات آن شدند.

منبع: الجزیره