باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع کامل اختلالات ایجاد شده در شبکه بانکی خبر داد و گفت: تمامی بانک‌های کشور به روال عادی فعالیت خود بازگشته‌اند و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در نظر گرفته شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه بانکی طی مدت گذشته اظهار کرد: خوشبختانه تمامی مشکلات بانک‌ها برطرف شده و اکنون فعالیت آنها به حالت طبیعی بازگشته است.

وی افزود: در مدت بروز این اختلالات، بسیاری از فعالان اقتصادی که با بانک‌ها در تعامل بودند با مشکلاتی مواجه شدند. بر همین اساس، با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شده است ابلاغیه‌ای به بانک‌ها صادر شود تا در حوزه اعتبارسنجی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و همچنین موضوع چک‌ها، حداکثر همکاری و همراهی با این دسته از فعالان اقتصادی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، محدودیت منابع بانکی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی بود که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در قالب کارگروه نوسازی و بازسازی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای واحدهای آسیب‌دیده به صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنین فعالان اقتصادی متأثر از شرایط جنگ تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌های حمایتی از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل شرایط فعالیت آنها در حال اجرا و پیگیری است.