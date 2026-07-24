وزیر اقتصادودارایی گفت: تمامی مشکلات بانک‌ها برطرف شده و اکنون فعالیت آنها به حالت طبیعی بازگشته است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از رفع کامل اختلالات ایجاد شده در شبکه بانکی خبر داد و گفت: تمامی بانک‌های کشور به روال عادی فعالیت خود بازگشته‌اند و بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای فعالان اقتصادی و واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در نظر گرفته شده است.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به اختلالات ایجاد شده در شبکه بانکی طی مدت گذشته اظهار کرد: خوشبختانه تمامی مشکلات بانک‌ها برطرف شده و اکنون فعالیت آنها به حالت طبیعی بازگشته است.

وی افزود: در مدت بروز این اختلالات، بسیاری از فعالان اقتصادی که با بانک‌ها در تعامل بودند با مشکلاتی مواجه شدند. بر همین اساس، با هماهنگی بانک مرکزی مقرر شده است ابلاغیه‌ای به بانک‌ها صادر شود تا در حوزه اعتبارسنجی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و همچنین موضوع چک‌ها، حداکثر همکاری و همراهی با این دسته از فعالان اقتصادی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مهم، محدودیت منابع بانکی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات بانکی بود که در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

مدنی‌زاده تصریح کرد: در قالب کارگروه نوسازی و بازسازی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، بسته‌های حمایتی ویژه‌ای برای واحدهای آسیب‌دیده به صورت مستقیم و غیرمستقیم و همچنین فعالان اقتصادی متأثر از شرایط جنگ تدوین شده است.

وی خاطرنشان کرد: این بسته‌های حمایتی از سوی شبکه بانکی کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل شرایط فعالیت آنها در حال اجرا و پیگیری است.

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برچسب ها: وزیر اقتصاد ، تولید
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
مشترک گرامی ضمن عرض پوزش مغایرت در مانده حسابها در حال بررسی ورفع می باشد آینده بانک ملی میگه واسه وام و حسابها .خودتان پیگیری کنید..۰۹۶۲۲ شماره بانک ملی زنگ بزنید .هنوز مشکل داره رفعش کنید .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هنوز وام مهربانی در بام و حسابها درست نشده؟؟؟؟
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هنوز بانک ملی مغایرت در حسابها و وام ها را درست نکرده ..بانک ملی بعد از یک ماه هنوز مشکل داره
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
هنوز بخشی از سود سپرده‌ها رو بانک ملی بعد یک ماه واریز نکرده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
پارسال ۹ نفر در تولیدی کفش همدان کارگر داشتیم الان شده ۳ نفر و بیمه ها رو هم قطع کردیم و امسال گمونم در تولید بسته میشه
شما از بیت المال حقوق میگیرید ما نمی دونیم چیکار کنیم دزدی هم بلد نیستیم باید گمونم به زن و بچه بگیم برای یک زندگی همراه با بدبختی و فلاکت آماده بشند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
پدر مردم را در آوردید . کجا درست شده ؟ یا آنقدر بی خیال هستی یا هیچ چیزی نمی فهمی . کافیست فقط یک سری به شعب : بانک ملی بزنی تا بفهمی چه خبر است . همه مردم برای گرفتن سود پولشان بلاتکلیف هستند و هیچ کس هم جوابگوی مردم نیست
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
جناب اقای وزیر. کسب و کار شرکت های وارداتی و صادراتی در حال نابودی است بنده 5 ماه بیکارم با 5 تا کا مند لطفا کمکم کنی.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
سلام
جناب وزیر. کسب و کارهای تجاری در حال نابودی است شرکت بنده اللن 5 ماه هست تعطیل شده با 6 تا کارمند ما موندیم با مالیات های سنگین لطفا یکی صدای ما را به جناب وزیر برساند
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۰ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
پول ملت را به ملت برگردانید. حق‌الناس برایتان یک روز خوش نمی‌گذارد جناب وزیر. سهام عدالت را بازگشایی کنید.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
بورس را درست کنید بعد شش سال هنوز از زیان خارج نشده ایم قیمت خیلی از سهام ها یک دهم قیمت سال ۹۹ شده
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
این خبر صحت نداره ، یارانه من هنوز واریز نشده ، دهک پنج هستم و از سامانه وزارت رفاه پیگیری کردم گفتن به دلیل اختلالات بانک ملی واریز نشده
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