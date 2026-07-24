سردار نودهی گفت: مشمولان خدمت وظیفه، دانشجویان، طلاب و متولدین سال ۱۳۸۷ با شرایط اعلام‌شده می‌توانند بدون سپردن وثیقه از کشور خارج شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار امید نودهی، رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا، درباره آخرین شرایط صدور مدارک سفر اربعین اظهار کرد: اتباع خارجی مقیم ایران که دارای کارت آمایش، پروانه اقامت یا گذرنامه خانواری هستند، برای سفر به عتبات عالیات باید سند خادم دریافت کنند.

وی افزود: سند خادم به صورت سالانه صادر می‌شود و افرادی که سند سال‌های گذشته را در اختیار دارند، باید برای دریافت سند جدید به دفاتر کفالت مراجعه کنند، زیرا سند سال‌های قبل اعتبار ندارد و امکان ورود به کشور عراق با آن فراهم نیست.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا درباره وضعیت مشمولان خدمت وظیفه نیز گفت: سربازان در حال خدمت می‌توانند پس از دریافت مجوز از یگان خدمتی خود در مراسم اربعین شرکت کنند.

نودهی ادامه داد: دانشجویان، طلاب و سایر مشمولانی که دارای معافیت تحصیلی هستند، تنها با ثبت درخواست در سامانه «سخا» و بدون نیاز به سپردن وثیقه، مجوز خروج از کشور را دریافت خواهند کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: متولدین سال ۱۳۸۷ که از ابتدای سال جاری مشمول خدمت وظیفه شده‌اند نیز برای سفر اربعین نیازی به سپردن وثیقه ندارند و می‌توانند از کشور خارج شوند.

 

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا با اشاره به وضعیت مشمولان غایب تصریح کرد: برای افرادی که وضعیت خدمت وظیفه آنان مشخص نشده و دارای غیبت هستند، گذرنامه صادر نمی‌شود و این افراد ابتدا باید وضعیت خود را در سازمان نظام وظیفه تعیین تکلیف کنند.

نودهی درباره افرادی که گذرنامه خود را مفقود کرده‌اند نیز گفت: امکان ثبت درخواست مفقودی و صدور گذرنامه زیارتی از طریق اپلیکیشن «پلیس من» فراهم شده است و متقاضیان می‌توانند به صورت غیرحضوری درخواست خود را ثبت کنند. گذرنامه زیارتی پس از ثبت درخواست، بدون محدودیت و در کوتاه‌ترین زمان صادر می‌شود، اما برای گذرنامه بین‌المللی، ضوابط و زمان‌بندی قانونی صدور همچنان اعمال خواهد شد.

وی همچنین از اتباع خارجی خواست در صورت ثبت نشدن اطلاعات کارت آمایش در سامانه، برای تکمیل اطلاعات به اداره کل امور اتباع محل سکونت خود مراجعه کنند تا پس از تأیید اطلاعات، خدمات مربوط به سند خادم در دفاتر کفالت به آنان ارائه شود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا در پایان با اشاره به افزایش تردد زائران اربعین گفت: طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت گذشته، حجم قابل توجهی از هموطنان از مرز‌های اربعینی کشور راهی عتبات عالیات شده‌اند و مجموعه فراجا با تمام ظرفیت در حال ارائه خدمات و تسهیل تردد زائران است.

برچسب ها: گذرنامه ، اربعین
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
به بهانه اربعین بیست میلیون دیگه افغانی میریزن تو ایران
چرا بعد زیارت نمیرن کشورشان .
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۵ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
جالبه افغانی ها برای رفتن به کربلا کارت پایان خدمت لازم ندارن ولی ما ایرانی ها باید پایان خدمت یا معافی داشته باشیم انگار ما افغانییم و اونا ایرانی
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