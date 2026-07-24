باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی اظهار کرد: به منظور مدیریت و کاهش بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به صورت موقت یک‌طرفه شده است.

وی افزود: در حال حاضر تردد خودروها در مسیر شمال به جنوب محور کندوان، حدفاصل میانک تا مجلار، با ترافیک سنگین همراه است.

رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های استان تصریح کرد: تردد در سایر محورهای مواصلاتی مازندران به صورت دوطرفه، عادی و روان جریان دارد.

عبادی همچنین درباره شرایط جوی گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله یا پدیده جوی مؤثر در محورهای استان مشاهده نمی‌شود و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات رانندگی در مسیرها تردد کنند.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.