باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین کشوری نژاد، رئیس ستاد شهید آرمان، از برگزاری همایش «تجمع ۸ هزار نفره هیئات نوجوانان آرمانی» هم‌زمان با آغاز دوره‌های تابستانی مساجد آرمانی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد مسجد‌محور طرح شهید آرمان اظهار کرد: این همایش با هدف تقویت هویت دینی و اجتماعی نوجوانان، ایجاد همدلی میان هیئت‌های نوجوانان مساجد و آغاز هماهنگ برنامه‌های فرهنگی و تربیتی تابستان برگزار می‌شود.

رئیس ستاد شهید آرمان افزود: مسجد، مهم‌ترین پایگاه برای تربیت نسل نوجوان و زمینه‌ساز حضور مؤثر آنان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی محله است؛ بر همین اساس، برنامه‌های تابستانی مساجد آرمانی با محوریت ظرفیت‌های هر مسجد و با مشارکت فعال نوجوانان اجرا خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کشوری نژاد، با بیان اینکه این تجمع، نقطه آغاز دوره‌های تابستانی مساجد آرمانی است، گفت: در این برنامه، نوجوانان فعال مساجد و اعضای هیئت‌های نوجوانان آرمانی گردهم می‌آیند تا ضمن بهره‌مندی از برنامه‌های قرآنی و مذهبی، فصل جدیدی از فعالیت‌های مسجد‌محور خود را آغاز کنند.

وی درباره بخش‌های مختلف این همایش توضیح داد: تلاوت قرآن کریم توسط استاد احمد ابوالقاسمی، سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی وکیل‌پور و مداحی حاج محسن محمدی‌پناه و کربلایی محسن عراقی از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این مراسم است. اجرای برنامه را نیز سید ایمان یاراحمدی بر عهده خواهد داشت.

رئیس ستاد شهید آرمان ادامه داد: در حاشیه این مراسم، قرعه‌کشی سفر زیارتی کربلای معلی نیز برای نوجوانان شرکت‌کننده برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین کشوری نژاد، در پایان از نوجوانان و هیئت‌های مساجد برای حضور در این برنامه دعوت کرد و گفت: تجمع هیئات نوجوانان آرمانی، روز شنبه سوم مردادماه از ساعت ۹ صبح در مصلای حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار می‌شود و امیدواریم این اجتماع، آغازی پرنشاط و معنوی برای برنامه‌های تابستانی مساجد باشد.