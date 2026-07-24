باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه راهی واشنگتن خواهد شد تا با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا دیدار کرده و همچنین در مراسم تشییع جنازه لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی شرکت کند.
گفته شده که دیدار نتانیاهو و ترامپ روز سهشنبه برگزار خواهد شد. مراسم تشییع گراهام، سناتور جمهوریخواه و از حامیان سرسخت رژیم صهیونیستی نیز همان روز انجام میشود.
این نخستین دیدار حضوری نتانیاهو و ترامپ از بهمن سال گذشته و از زمان آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران است. این دیدار در شرایطی انجام میشود که تنشها میان آمریکا و ایران تشدید شده و رژیم صهیونیستی در حالت آمادهباش قرار دارد؛ زیرا احتمال میدهد تهران دامنه حملات خود را گسترش داده و صهیونیستها را هدف قرار دهد.
منبع: تایمز اسرائیل