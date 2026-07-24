باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار مومنی وزیر کشور با وزیر مشاور در وزارت کشور هند، در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو بریکس، درباره توسعه همکاریهای دوجانیه گفتوگو تبادل نظر شد.
به اشتراک گذاشتن تجارب برجسته و همکاریهای متقابل در زمینههای مورد علاقه دو کشور از موضوعاتی بود که دو طرف در این دیدار به آن پرداختند.
وزیر کشور به دعوت همتای هندی خود برای شرکت در نشست وزیران کشور و مسئولان شرایط اضطراری کشورهای عضو بریکس با موضوع «کاهش خطر بلایای طبیعی» به هند سفر کرده است.
مومنی علاوه بر سخنرانی در نشست وزیران کشور کشورهای عضو بریکس، دیدارهایی نیز در حاشیه نشست، با برخی اعضای بریکس داشت و درباره راههای گسترش همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، گفتوگو و تبادل نظر کرد.
منبع: مهر