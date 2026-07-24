باشگاه خبرنگارانجوان؛محبوبهکباری - سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه تحقق و وصول درآمدهای مالیاتی باید مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی و عدالت باشد، گفت: درآمدهای مالیاتی باید به گونهای وصول شود که علاوه بر ایجاد رضایتمندی مؤدیان، در مسیر عمران و آبادانی کشور هزینه شود.
سبحانیان اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی در چارچوب اختیارات قانونی خود، هر جا امکان داشته باشد از ابزارهایی همچون تعدیل مالیاتی، تخفیفهای مالیاتی و بخشودگی حداکثری جرایم استفاده خواهد کرد تا از فعالان اقتصادی حمایت شود.
وی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را از مهمترین برنامههای این سازمان برای ایجاد شفافیت در اقتصاد عنوان کرد و افزود: صدور صورتحساب الکترونیکی موجب شفاف شدن زنجیره تولید تا مصرف میشود و به طور دقیق مشخص میکند که کالا یا خدمت برای چه شخصی، با چه میزان و با چه قیمتی صادر شده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به الزامات قانونی در حوزه مالیات بر ارزش افزوده گفت: به موجب قانون، از ابتدای امسال صورتحسابهای کاغذی دیگر در نظام مالیات بر ارزش افزوده فاقد اعتبار هستند و تنها صورتحسابهای الکترونیکی دارای اعتبار خواهند بود.
سبحانیان ادامه داد: واحدهای تولیدی و عرضهکنندگان کالا و خدمات باید صورتحساب الکترونیکی را برای واحدهای صنفی صادر کنند و دریافت هرگونه مبلغ خارج از مفاد درجشده در صورتحساب، مغایر با اهداف شفافسازی اقتصادی است. این اقدام به کسبه و اصناف کمک میکند تا کالاها را بر اساس قیمت واقعی و با سود قانونی به مصرفکنندگان عرضه کنند.
وی تأکید کرد: صدور صورتحساب الکترونیکی یک تکلیف قانونی است و اجرای آن با قوت ادامه خواهد داشت. فعالان اقتصادی باید با تکالیف قانونی خود در این حوزه آشنا شوند و نسبت به اجرای آن اقدام کنند.