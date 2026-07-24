باغملک؛ خاستگاه برنج باکیفیت خوزستان/ تولید هزاران تن برنج ایرانی در ۴ هزار هکتار شالیزار

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیر جهاد کشاورزی باغملک گفت: شهرستان باغملک به عنوان یکی از مناطق مستعد تولید برنج در استان خوزستان، با سطح زیر کشت حدود ۴ هزار هکتار، یکی از قطب‌های تولید این محصول راهبردی به شمار می‌رود.

وی افزود: در شالیزارهای این شهرستان، ارقام باکیفیت و پرطرفدار چمپا، عنبر، هاشمی، اسرار و امیر کشت می‌شود که به دلیل عطر، طعم و کیفیت مطلوب، مورد استقبال مصرف‌کنندگان قرار دارند. عملکرد مزارع نیز بسته به شرایط اقلیمی، مدیریت مزرعه و رقم کشت‌شده، بین ۴ تا ۷ تن در هر هکتار متغیر است.

مدیر جهاد کشاورزی باغملک بیان کرد: تولید برنج در باغملک از خزانه‌گیری، نشاکاری (عمدتاً به روش دستی)، داشت و برداشت آغاز و با تلاش شبانه‌روزی کشاورزان به تولید محصولی سالم و باکیفیت ختم می‌شود.

وی اظهار کرد:تولید برنج در این شهرستان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار به برنج ایرانی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی محلی، حمایت از معیشت کشاورزان و تقویت امنیت غذایی خانوارها دارد.

سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان باغملک نیز با ارائه خدمات فنی، آموزشی و ترویجی، در راستای افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت تولید و حمایت از شالیکاران، برنامه‌های مختلفی را اجرا می‌کنند.

باغملک امروز با تکیه بر دانش کشاورزی، ظرفیت‌های اقلیمی و تجربه کشاورزان خود، به نمادی از تولید برنج سالم، باکیفیت و ایرانی در خوزستان تبدیل شده است.