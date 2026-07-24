باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا عصر امروز (جمعه) اعلام کرد که تحریم‌های جدیدی را علیه ۹ شرکت و ۴ فرد مرتبط با ایران وضع کرده است.

واشنگتن ادعا کرده این افراد و شرکت‌ها با «بابک زنجانی» که شخصا تحت تحریم است، در ارتباط بوده‌اند.

به گفته وزارت خزانه‌داری، تحریم‌های جدید، شرکت‌ها و فعالیت‌های بابک زنجانی در ایران را هدف قرار داده است. همچنین چند شرکت در ترکیه و امارات که ادعا شده به صرافی‌های ارز دیجیتالِ متعلق به زنجانی خدمات ارائه می‌کردند، به همراه مدیران ارشد این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا نخستین‌بار در ماه ژانویه بابک زنجانی و دو پروژه دیجیتال او را تحریم کرده بود.

منبع: رویترز