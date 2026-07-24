باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، با تأکید بر ضرورت حمایت‌های مالیاتی از اصناف، خواستار استفاده حداکثری سازمان امور مالیاتی از اختیارات قانونی خود برای تعدیل مالیات، اعطای تخفیف‌های مالیاتی و بخشودگی جرایم شد.

وی اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی باید در چارچوب اختیارات قانونی خود، هر جا که امکان تعدیل مالیاتی و ارائه تخفیف وجود دارد، این حمایت‌ها را برای فعالان صنفی اعمال کند. همچنین بخشودگی حداکثری جرایم مالیاتی می‌تواند به بهبود شرایط کسب‌وکارها کمک کند.

رستگار در ادامه با اشاره به اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، گفت: صدور صورتحساب الکترونیکی، زنجیره تولید تا مصرف را به‌صورت دقیق و شفاف مشخص می‌کند. در این سامانه، اطلاعات مربوط به خریدار، میزان کالا یا خدمت و قیمت آن به‌طور کامل ثبت می‌شود و امکان رصد دقیق معاملات فراهم خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت این قانون از سوی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا، تصریح کرد: واحدهای صنفی باید فاکتور الکترونیکی دریافت کنند و تمامی مبالغ معامله به‌صورت شفاف و در متن صورتحساب درج شود. دریافت هرگونه مبلغ خارج از فاکتور یا اخذ مبالغی که در صورتحساب الکترونیکی ثبت نشده باشد، مغایر با اهداف شفاف‌سازی نظام مالیاتی است.

رستگار خاطرنشان کرد که اجرای کامل نظام صورتحساب الکترونیکی، علاوه بر افزایش شفافیت اقتصادی، به کاهش تخلفات و تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای اصناف و فعالان اقتصادی منجر خواهد شد.