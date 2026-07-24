باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان چهارمحال و بختیاری، گفت: صبح امروز خبری مبنی بر مشاهده جسدی در رودخانه زایندهرود دریافت شد که بلافاصله تیم جستوجو و نجات پایگاه شهدای سامان به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: نجاتگران هلالاحمر پس از حضور در محل، جسد را از آب خارج کرده و پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح تحویل دادند.
طاهری با بیان اینکه هویت این فرد تاکنون شناسایی نشده است، خاطرنشان کرد: علت و زمان دقیق وقوع حادثه در دست بررسی بوده و روند شناسایی هویت متوفی توسط مراجع مسئول ادامه دارد.
وی همچنین با اشاره به وقوع چندین حادثه غرقشدگی در هفتهها و ماههای گذشته در رودخانه زاینده رود، اضافه کرد: در برخی از این حوادث، با وجود انجام عملیات گسترده جستوجو توسط نیروهای امدادی، تاکنون پیکر برخی از افراد مفقودشده پیدا نشده است.