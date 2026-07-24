مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از کشف جسد مردی ۳۰ ساله با هویت نامشخص در رودخانه زاینده‌رود، محدوده صادق‌آباد شهرستان سامان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - بیژن طاهری مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری، گفت: صبح امروز خبری مبنی بر مشاهده جسدی در رودخانه زاینده‌رود دریافت شد که بلافاصله تیم جست‌و‌جو و نجات پایگاه شهدای سامان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در محل، جسد را از آب خارج کرده و پس از انجام اقدامات لازم، برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح تحویل دادند.

طاهری با بیان اینکه هویت این فرد تاکنون شناسایی نشده است، خاطرنشان کرد: علت و زمان دقیق وقوع حادثه در دست بررسی بوده و روند شناسایی هویت متوفی توسط مراجع مسئول ادامه دارد.

وی همچنین با اشاره به وقوع چندین حادثه غرق‌شدگی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در رودخانه زاینده رود، اضافه کرد: در برخی از این حوادث، با وجود انجام عملیات گسترده جست‌و‌جو توسط نیرو‌های امدادی، تاکنون پیکر برخی از افراد مفقودشده پیدا نشده است.

برچسب ها: جمعیت هلال احمر ، کشف جسد
خبرهای مرتبط
جزئیات پرونده قتل«مریم آقابابایی» به دست راننده تاکسی اینترنتی
یافتن پیکر بی جان جوان غرق‌شده در زاینده‌رود شهرستان سامان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
کشف جسد مرد ۳۰ ساله در رودخانه زاینده‌رود حوالی صادق آباد
آمریکا همچنان در پی ایجاد شکاف در ایران است
یافتن پیکر بی جان جوان غرق‌شده در زاینده‌رود شهرستان سامان