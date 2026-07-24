کرمانپور، از به‌جای ماندن ۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از بجای ماندن ۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد، خبر داد.

متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این شرح است:

«از ۶ تیر تا ساعت ۱۱ صبح ۲ مرداد، در پی حملات هوایی آمریکا، ۶۶۶ نفر مصدوم شدند؛ ۶۱۳ نفر پس از درمان ترخیص، ۳۲ نفر بستری و ۲۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند. 

همچنین ۵۹ نفر به شهادت رسیدند؛ ۶ شهید خانم و ۳ شهید زیر ۱۸ سال. 

در این مدت ۵۲ عمل جراحی برای مصدومان انجام شد.»

 

برچسب ها: حمله آمریکا به ایران ، مصدومان ، وزارت بهداشت
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