کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی امروز در نیویورک در جلسه‌ای سرنوشت‌ساز درباره برکناری کریم خان، دادستان کل این دیوان به رای‌گیری می‌پردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشور‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی در حال آماده شدن برای رای‌گیری در مورد قطعنامه‌ای برای برکناری کریم خان، دادستان این دیوان به دلیل اتهامات اخلاقی هستند، اقدامی که می‌تواند نقطه عطف خطرناکی در تاریخ این دیوان باشد.

اگر کشور‌های عضو تصمیم به اخراج خان بگیرند، حامیان دیوان این اقدام را نتیجه فشار سیاسی خواهند دانست، به ویژه پس از آنکه خان حکم بازداشت مقامات ارشد رژیم تروریستی اسرائیل را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه صادر کرد، اتهاماتی که این رژیم به شدت آن را رد می‌کند و این احکام را ساختگی می‌داند، درحالیکه جهان بطور زنده نسل‌کشی در غزه را دیده است.

حتی اگر خان در این رای‌گیری موفق شود، موقعیت او به طور قابل توجهی تضعیف خواهد شد و به منتقدان دادگاه فرصت جدیدی برای حمله به آن می‌دهد، آن هم در زمانی که دادگاه با انتقادات فزاینده‌ای از سوی آمریکا رو‌به‌رو است که عضو آن نیست و تحریم‌هایی را علیه ۱۱ قاضی و دادستان دادگاه، از جمله کریم خان، به دلیل صدور حکم بازداشت برای نتانیاهو و گالانت و تحقیقات قبلی در مورد جنایات نیرو‌های آمریکایی در افغانستان اعمال کرده است.

برای برکناری کریم خان، دادگاه به تایید اکثریت مطلق حداقل ۶۳ کشور از ۱۲۵ کشور عضو، در یک رای‌گیری مخفی که در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار می‌شود، نیاز دارد. انتظار می‌رود رای‌گیری امروز، جمعه، حدود ساعت ۳ بعد از ظهر به وقت نیویورک، برگزار شود و نتیجه ساعت ۵:۳۰ بعد از ظهر اعلام شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: دیوان کیفری بین المللی ، نسل کشی اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۳ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
مواظب باشید که مثل دبیر کل سابق ترور ت نکنند !!!
از این صهیونیستهای بی ریشه بعید نیست .
اين قوم ظالمین فقط حرف زور حالیشون میشه ...
مراقب خودتان باشید جناب آقای قاضی عادل ***
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۱
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۴۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
باید از این به بعد به جای سازمان ملل بگیم سازمان حفاظت منافع آمریکا
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دنیا دنیای قلدری و زورِ
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
سازمان های بین المللی که زیر فشار سیاسی کار می کنند به درد مردم جهان نمی خورند. مردم مظلوم جهان خودشون باید متحد شوند و حقشون رو با زرو بگیرند. مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
دارند مسیر رهای نتانیاهو و ترامپ را برای جلوگیری از هر پیگرد قانونی را برای جنایاتی که در جهان مرتکب می شوند بگیرند
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۲
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