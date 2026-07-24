باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در پایان نشست وزیران خارجه سازمان شانگهای تاکید کرد: سازمان همکاری شانگهای یک سازمان مترقی است که متشکل از عمده کشورهایی در منطقه ماست که باید با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا و غرب و نهادهای غربی که سعی در تحمیل سیاستهای سلطه گرایانه خود بر روابط بین الملل دارند، مقابله کنند.
وی اظهار داشت: مباحث امروز نیز عمدتا در حول محور مقابله با سیاستهای یکجانبه گرایانه آمریکا و غرب بود. در سخنرانی من هم محور مهم همین بود و ارتباطی هم با سیاستهای تجاوزکارانه آمریکا برقرار کردم و در اصل تجاوزی که بر علیه کشور ما صورت گرفت. مشورتها با روسیه و چین جاری و مستمر است و به صورت مرتب هرجایی که فرصت باشد با دوستان در چین و روسیه رایزنی میکنیم. امروز هم فرصت خوبی بود که در ملاقاتها با آقای وانگ یی و لاوروف وارد جزئیات مفصلی شدیم.
وزیر خارجه ایران تاکید کرد: طبیعی است با پاکستان به عنوان میانجی، صحبتهایی درباره ابتکارات و پیشنهاداتی وجود داشته بادشد. بین ما و آمریکا مشکل میانجی وجود ندارد بلکه مشکل، مشکل رویکردهای آمریکاست. ایران نشان داده زیر بار قلدری آمریکا نخواهد رفت و به هیچ وجه به زبان زور و فشار و تهدید پاسخ نمیدهیم.
عراقچی همچنین تصریح کرد: نه از تهدید میترسیم و نه زیر بار فشار میرویم و زبان تهدید را تحمل نمیکنیم. یک سیاست اصولی داریم و به آن ادامه میدهیم. حفظ مردم ایران و حفظ منافع ایران در تنگه هرمز جزو اصول ماست و ما دنبال میکنیم. تا وقتی اهداف و خواستههای به حق مردم ایران محقق نشود طبیعی است به حرکت خود ادامه میدهیم.
منبع: وزارت امور خارجه