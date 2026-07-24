ترامپ گفت: اگر چین و روسیه به ایران سلاح بفروشند، «برایشان بسیار بد خواهد شد».  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود مدعی شد که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین در دیدار اخیرشان به او گفته است که به ایران سلاح نمی‌فروشد و او نیز حرف شی را باور دارد. 

ترامپ همچنین مدعی شد که روسیه نیز این اقدام را انجام نخواهد داد و در عین حال هر دو کشور را تهدید کرده و نوشت: «به نظر من دو کشوری که بیش از همه درباره نقش آنها در ارتباط با ایران صحبت می‌شود، در این موضوع مشارکت ندارند. اگر چنین کاری انجام دهند، برایشان بسیار بد خواهد بود و قطعاً به نفعشان نیست. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم». 

تهدیدات ترامپ علیه روسیه و چین در حالی بیان می‌شود که اخیرا گزارش‌هایی درباره همکاری احتمالی روسیه با تهران، در جنگ اخیر منتشر شده است.

این هفته خبرگزاری رویترز به نقل از ۴ منبع آگاه گزارش داد که حملات پهپادی ایران به تأسیسات سازمان سیا در خلیج فارس، تحلیلگران اطلاعاتی آمریکا را بر آن داشته است تا بررسی کنند که آیا روسیه با ارائه اطلاعات به تهران کمک کرده است یا خیر.

این افراد که به شرط ناشناس ماندن در مورد مسائل امنیت ملی صحبت کردند، گفتند که مقامات اطلاعاتی آمریکا هنوز به نتیجه‌گیری‌های قطعی در مورد احتمال دخالت روسیه در حملات به تأسیسات سیا نرسیده‌اند. اما به اثربخشی و دقت ظاهری حملات و همچنین حمایت فنی گسترده‌تر روسیه از ایران به عنوان شواهد احتمالی اشاره کردند.

رویترز و سایر رسانه‌ها گزارش داده‌اند که حداقل دو سایت متعلق به سیا در ماه مارس مورد حمله قرار گرفته‌اند. یکی از این تأسیسات، ایستگاه سیا در عربستان بود که در سفارت ایالات متحده در ریاض واقع شده است و یک سایت جداگانه نیز در شرق عراق قرار دارد. برخی از منابع گفتند که سایت‌های دیگری از سیا هم مورد حمله قرار گرفته‌اند، اما جزئیاتی را فاش نکردند.

منبع: تروث سوشال

برچسب ها: دونالد ترامپ ، فروش سلاح ، چین و روسیه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
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Singapore
ناشناس
۰۷:۵۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ان شاالله ایــران عــزیــز از لحاظ تجهیزات نظامی تا الان کاملاً مستقل شده باشد وزیر صدها متر کوهی که با قوی ترین سلاحها هم از بین نمیرود در حال ساخت روزانه ده ها موشک وپهپاد برای جبهه های نبرد باشد به امــیــد حــق . . .
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۴ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
مردک متوهم !
خودش به همه جای دنیا اسلحه برای کشتن آدما یا می فروشه یا هدیه میده !
بعد برای دیگران فتوا تحریم صادر می کند !!!
سگ زرد !!!
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
محمد
۲۲:۳۶ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
آمریکا به ایران حمله می‌کنه رهبر و کودکان و زنان و مردان بی گناه این کشور را کشتار می‌کند
به اسرائیل برای هر جنایت در ایران هر نوع کمکی می‌کند.
به هر تروریستی در دنیا سلاح و مهمات می‌دهند مثل داعش و ....
حالا روسیه و چین را برای کمک به ایران تهدید می‌کنند
چقدر پست فطرت هستند اینها
۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۹ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
به آمریکا هیچ ربطی نداره. کشورهای مستقل و ضد آمریکا می خواهند با هم یکی شوند و قدرتمند شوند علیه تو و اسرائیل مستکبر و خونریز
۲
۳۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۷ ۰۲ مرداد ۱۴۰۵
مردک زرد فقط تهدید می‌کنه حروم زاده. ما همه بچه‌ها ی حیدر کرار هستیم از هیچ چیز نمی‌ترسیم
۳
۳۴
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