مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های مرزن‌آباد تا مجلار، انارک و خوشبختی و همچنین حدفاصل سردار تا بیلقان با ترافیک سنگین مواجه است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: محور چالوس و آزادراه تهران-شمال در مسیر جنوب به شمال تا اطلاع بعدی مسدود بوده و رانندگان باید از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

وی افزود: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های مرزن‌آباد تا مجلار، انارک و خوشبختی و همچنین حدفاصل سردار تا بیلقان با ترافیک سنگین مواجه است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در حدفاصل گزنک تا سه‌راهی چلاو و محدوده‌های رینه، مبارک‌آباد و شهر رودهن سنگین گزارش شده است.

به گفته وی، محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب در محدوده شهرهای پل سفید و دماوند دارای ترافیک سنگین بوده و در مسیر جنوب به شمال تردد به صورت روان جریان دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور تصریح کرد: ترافیک در آزادراه رشت-قزوین در محدوده‌های سراوان، دشتگان و شهر رودبار و همچنین در آزادراه پردیس-تهران حدفاصل منطقه صنعتی کمرد تا تونل شماره یک سنگین است.

وی با اشاره به وضعیت ترافیکی سایر محورهای کشور گفت: آزادراه قزوین-کرج-تهران در محدوده کمالشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد با ترافیک سنگین همراه است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قم-تهران حدفاصل سعیدآباد تا پل شهید کاظمی و محور قدیم بومهن-تهران در محدوده شهر بومهن و حدفاصل منطقه صنعتی کمرد تا جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: محور قشم-تهران در محدوده حاجی‌آباد تا شمیران و گردنه قوچک، محور آستارا-اردبیل در محدوده حیران و محور ایلام-سرابله در محدوده تونل آزادی در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیک سنگین مواجه هستند.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت جوی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در برخی محورهای استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان بارش باران گزارش شده و سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا در پایان از انسداد یکی از محورهای کشور خبر داد و اظهار کرد: محور بندرعباس-لار در محدوده کلمت‌علی و تردد از مسیر جایگزین کهورستان-منبع‌آب-بندرعباس امکان‌پذیر است.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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