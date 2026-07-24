باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از رشد ابرهای همرفتی و رگبار و رعدوبرق در نیمه جنوبی و جنوب شرق کشور طی روزهای آینده خبر داد.

وی افزود: امشب در استان های اردبیل، مازندران، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و روز شنبه در مازندران و ارتفاعات البرز مرکزی بارش پراکنده باران پیش‌ بینی می‌ شود.

او بیان کرد: همچنین طی سه روز آینده در نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، کرمان، شمال و شرق هرمزگان و طی روزهای شنبه و یکشنبه در شرق و جنوب شرق فارس به ویژه در (ساعات بعدازظهر و اوایل شب) شاهد رشد ابرهای همرفتی، رگبار، رعدو برق و وزش باد شدید موقت همراه با گرد و خاک دور از انتظار نیست.

وی افزود: طی پنج روز آینده در مناطقی از شمال شرق، شرق، مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز گاهی وزش باد شدید، همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌ بینی می‌ شود.

او گفت: از روز جمعه تا یکشنبه در نیمه شمالی کشور با روند افزایش نسبی دما روبرو هستیم.

وی گفت: از روز جمعه و شنبه تنگه هرمز و از روز جمعه تا دوشنبه شرق دریای عمان مواج خواهد بود.