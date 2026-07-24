باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - شاخص کل بورس در هفتهای که گذشت با کاهش ۰.۲۰ درصدی به ۴ میلیون و ۸۸۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هموزن با افزایش ۲.۲۵ درصدی به یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۴ واحد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱.۵۲ درصدی به ۳۸ هزار و ۸۵۲ واحد رسید.
کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزش معاملات مربوط به سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی در هفته گذشته، روز شنبه ۱۵ هزار و ۲۳ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۲۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۲۱ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان، روز سهشنبه ۱۱ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۲۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان بود که در مجموع ارزش کل معاملات این هفته به ۱۰۰ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسید.
او افزود: سرانه خرید در این هفته ۹۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۰۱ میلیون و ۸۰۰ تومان بود.
آسایش بیان کرد: در این هفته روز شنبه ۴ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان خروج پول، روز یکشنبه ۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان خروج پول، روز دوشنبه ۳ هزار و ۵۹ میلیارد تومان ورود پول، روز سهشنبه ۳ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان ورود پول و روز چهارشنبه ۷۶۵ میلیارد تومان خروج پول در سهام، حق تقدم و صندوقهای سهامی به ثبت رسید که در مجموع هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان خروج پول از این بخش رقم خورد.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صندوقهای با درآمد ثابت نیز روز شنبه ۵۹۱ میلیارد تومان ورود پول، روز یکشنبه هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان ورود پول، روز دوشنبه ۷۵۷ میلیارد تومان ورود پول، روز سهشنبه ۷۹۴ میلیارد تومان خروج پول و روز چهارشنبه ۲ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع ۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان ورود پول به صندوقهای با درآمد ثابت انجام شد.
آسایش با اشاره به شرایط بازار سرمایه در هفته گذشته عنوان کرد: در این هفته دو عامل متضاد بر روند بازار اثرگذار بودند. از یک سو، ریسکهای سیستماتیک و سیاسی موجود و همچنین اتفاقات منطقهای موجب شد تا شاهد افزایش عرضه در بازار باشیم. از سوی دیگر، گزارشهای مطلوب سهماهه که در بسیاری از صنایع و تکسهمها منتشر شد، شرایط بازار را تغییر داد و موجب شد وزن ریسکهای سیاسی در تصمیمگیری فعالان بازار کاهش پیدا کند.
او تصریح کرد: گزارشهایی که در بسیاری از موارد فراتر از انتظارات بازار بودند، باعث شدند تقاضای مناسبی در تکسهمها و برخی صنایع شکل بگیرد. به طور کلی نیز همانگونه که از عملکرد شاخص هموزن و شاخص کل قابل مشاهده است، بازار به سمت تکسهمهایی که گزارشهای مطلوبی منتشر کرده بودند، حرکت کرد.
در نهایت گفتنی است، با توجه به رفتار بازار در هفته گذشته، به نظر میرسد فعلاً توجه معاملهگران بیشتر معطوف به سهمهای گزارشمحور و دارای پشتوانه بنیادی است. هرچند ریسکهای سیاسی همچنان بر فضای کلی بازار سایه انداخته، اما واکنش مثبت بخشی از نمادها به گزارشهای سهماهه نشان میدهد بازار در حال حرکت به سمت انتخابهای دقیقتر و کمریسکتر است.