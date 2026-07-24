شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با کاهش ۰.۲۰ درصدی به ۴ میلیون و ۸۸۴ هزار واحد رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - شاخص کل بورس در هفته‌ای که گذشت با کاهش ۰.۲۰ درصدی به ۴ میلیون و ۸۸۴ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۲.۲۵ درصدی به یک میلیون و ۳۵۶ هزار و ۶۴ واحد و شاخص کل فرابورس نیز با افزایش ۱.۵۲ درصدی به ۳۸ هزار و ۸۵۲ واحد رسید.

 کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ارزش معاملات مربوط به سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی در هفته گذشته، روز شنبه ۱۵ هزار و ۲۳ میلیارد تومان، روز یکشنبه ۲۷ هزار و ۱۶۰ میلیارد تومان، روز دوشنبه ۲۱ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان، روز سه‌شنبه ۱۱ هزار و ۵۸۷ میلیارد تومان و روز چهارشنبه ۲۴ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان بود که در مجموع ارزش کل معاملات این هفته به ۱۰۰ هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان رسید.

او افزود: سرانه خرید در این هفته ۹۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۱۰۱ میلیون و  ۸۰۰ تومان بود.

آسایش بیان کرد: در این هفته روز شنبه ۴ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان خروج پول، روز یکشنبه ۲ هزار و ۶۵۳ میلیارد تومان خروج پول، روز دوشنبه ۳ هزار و ۵۹ میلیارد تومان ورود پول، روز سه‌شنبه ۳ هزار و ۸۰۸ میلیارد تومان ورود پول و روز چهارشنبه ۷۶۵ میلیارد تومان خروج پول در سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ثبت رسید که در مجموع هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان خروج پول از این بخش رقم خورد.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در صندوق‌های با درآمد ثابت نیز روز شنبه ۵۹۱ میلیارد تومان ورود پول، روز یکشنبه هزار و ۸۴۸ میلیارد تومان ورود پول، روز دوشنبه ۷۵۷ میلیارد تومان ورود پول، روز سه‌شنبه ۷۹۴ میلیارد تومان خروج پول و روز چهارشنبه ۲ هزار و ۳۰۸ میلیارد تومان ورود پول ثبت شد که در مجموع ۵ هزار و ۷۱۰ میلیارد تومان ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت انجام شد.

آسایش با اشاره به شرایط بازار سرمایه در هفته گذشته عنوان کرد: در این هفته دو عامل متضاد بر روند بازار اثرگذار بودند. از یک سو، ریسک‌های سیستماتیک و سیاسی موجود و همچنین اتفاقات منطقه‌ای موجب شد تا شاهد افزایش عرضه در بازار باشیم. از سوی دیگر، گزارش‌های مطلوب سه‌ماهه که در بسیاری از صنایع و تک‌سهم‌ها منتشر شد، شرایط بازار را تغییر داد و موجب شد وزن ریسک‌های سیاسی در تصمیم‌گیری فعالان بازار کاهش پیدا کند.

او تصریح کرد: گزارش‌هایی که در بسیاری از موارد فراتر از انتظارات بازار بودند، باعث شدند تقاضای مناسبی در تک‌سهم‌ها و برخی صنایع شکل بگیرد. به طور کلی نیز همان‌گونه که از عملکرد شاخص هم‌وزن و شاخص کل قابل مشاهده است، بازار به سمت تک‌سهم‌هایی که گزارش‌های مطلوبی منتشر کرده بودند، حرکت کرد.

در نهایت گفتنی است، با توجه به رفتار بازار در هفته گذشته، به نظر می‌رسد فعلاً توجه معامله‌گران بیشتر معطوف به سهم‌های گزارش‌محور و دارای پشتوانه بنیادی است. هرچند ریسک‌های سیاسی همچنان بر فضای کلی بازار سایه انداخته، اما واکنش مثبت بخشی از نماد‌ها به گزارش‌های سه‌ماهه نشان می‌دهد بازار در حال حرکت به سمت انتخاب‌های دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تر است.

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
خبرهای مرتبط
راه‌اندازی معاملات گواهی سوخت نیروگاهی در بورس انرژی به کجا رسید؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
گزارش‌های فصلی، چراغ ارزندگی را در بورس روشن کردند
آزادسازی سهام عدالت؛ زمینه‌سازی برای به گردش درآوردن چرخ‌های تولید در کشور با مدیریت مردم
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
سهام عدالت؛ وعده‌های تکراری و سهامدارانی که همچنان در صف تعیین تکلیف مانده‌اند
بورس در چنبره مجامع؛ پول‌های حقیقی به کدام سو حرکت کردند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
sepide
۰۵:۵۰ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
برای فروش سهام هیچ جایی یا شرکتی نمیشناسم لطفا اگه میشه راهنمایی مطمئن معرفی کنید
۰
۰
پاسخ دادن
قراردادهای اجاره به زیرزمین می‌روند/ انتقاد اتحادیه مشاوران املاک از محدودیت‌های سامانه‌ای
معرفی مانیتور msi از اقتصادی تا 4k و UHD؛ کدام مدل به ‌صرفه ‌تر است؟
گزارش‌های فصلی، چراغ ارزندگی را در بورس روشن کردند
راه‌اندازی معاملات گواهی سوخت نیروگاهی در بورس انرژی به کجا رسید؟
نحوه انتخاب و خرید دوربین مداربسته؛ هر آنچه باید قبل از تصمیم‌گیری بدانید
عرضه دام در بازار افزایش یافت/جمعیت دام سبک ۶۷ میلیون راس است
عرضه و تقاضا در بازار زعفران همخوانی دارد/قاچاق زعفران رونق گرفت
پتانسیل تولید بالای ۲ میلیون تن تخم مرغ در کشور وجود دارد
ابهام در بازار بلیت اربعین/ نرخ‌های مصوب ابلاغ شد اما عرضه آغاز نشد + عکس
آخرین اخبار
ابهام در بازار بلیت اربعین/ نرخ‌های مصوب ابلاغ شد اما عرضه آغاز نشد + عکس
راه‌اندازی معاملات گواهی سوخت نیروگاهی در بورس انرژی به کجا رسید؟
نحوه انتخاب و خرید دوربین مداربسته؛ هر آنچه باید قبل از تصمیم‌گیری بدانید
پتانسیل تولید بالای ۲ میلیون تن تخم مرغ در کشور وجود دارد
قراردادهای اجاره به زیرزمین می‌روند/ انتقاد اتحادیه مشاوران املاک از محدودیت‌های سامانه‌ای
معرفی مانیتور msi از اقتصادی تا 4k و UHD؛ کدام مدل به ‌صرفه ‌تر است؟
گزارش‌های فصلی، چراغ ارزندگی را در بورس روشن کردند
عرضه و تقاضا در بازار زعفران همخوانی دارد/قاچاق زعفران رونق گرفت
عرضه دام در بازار افزایش یافت/جمعیت دام سبک ۶۷ میلیون راس است
بازار سهام در دوگانه‌ای؛ افت شاخص کل و افزایش شاخص هم‌وزن
کاهش کیفیت هوا در نوار شمال شرق کشور
ترافیک سنگین در برخی از محور چالوس
سازمان مالیاتی از ظرفیت بخشودگی جرایم اصناف استفاده کند + فیلم
صورتحساب کاغذی از ابتدای امسال در مالیات بر ارزش افزوده اعتبار ندارد
رفع کامل اختلالات شبکه بانکی/ حمایت ویژه از فعالان اقتصادی در دستور کار + فیلم
تخلیه و توزیع کالاهای اساسی در بنادر کشور رکورد زد + فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۲ مرداد
وزیر نفت: بخشی از برق عراق از محل صادرات گاز ایران تامین می‌شود
هشدار سازمان استاندارد به خریداران مواد غذایی/ بسته‌بندی و کد ۱۰ رقمی محصولات را بررسی کنید
اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در سطح ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار هکتار
تعمیرات پیشگیرانه، راهبرد نفت فلات قاره برای پایداری تولید
آغاز پروازهای اربعین شرکت‌های هواپیمایی از ۵ شهر کشور به مقصد نجف
احصای بیش از ۵۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی با اجرای طرح مهتاب
آزادسازی سهام عدالت؛ زمینه‌سازی برای به گردش درآوردن چرخ‌های تولید در کشور با مدیریت مردم
آماده‌باش ناوگان حمل‌ و نقل عمومی برای جابه جایی زائران اربعین حسینی
محدودیت برق ۴۸ شهرک صنعتی از دو روز به یک روز کاهش می‌یابد
تصمیمات جدید دولت برای تأمین برق صنایع
جوجه ریزی تیرماه به ۱۳۵ میلیون قطعه رسید/ تولید مرغ مازاد بر تقاضاست
اصلاح رقم‌کالابرگ راه حلی برای بازگشت رونق به کالا‌های اساسی