باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - تحلیل یک نظرسنجی در نشریه پولیتیکو نشان داد که از هر پنج آمریکایی، سه نفر معتقدند که قیمت بنزین در مناطق زندگیشان بیش از آنچه که باید افزایش مییافته، افزایش یافته است؛ شاخصی که میتواند با نزدیک شدن به انتخابات میاندورهای، به یک مسئولیت سیاسی برای حزب جمهوریخواه تبدیل شود.
طبق این نظرسنجی، ۴۶ درصد از آمریکاییها گفتهاند که تغییرات قیمت بنزین بر نحوه رای دادن آنها در انتخابات نوامبر تاثیر خواهد گذاشت و این امر میتواند به دموکراتها در بحبوحه جنگ جاری با ایران و کاهش محبوبیت دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در انتخابات کمک کند.
این تحلیل بر اساس دادههای نظرسنجی و اطلاعات دقیق قیمتگذاری ارائه شده توسط شرکت تابعه داو جونز، OPIS، انجام شده است که نشان میدهد اکثر رایدهندگان، از جمله حامیان ترامپ و کامالا هریس، معاون رئیس جمهور سابق، میزان افزایش قیمت سوخت را بیش از حد ارزیابی کردهاند.
این گزارش حاکی از آن است که حدود یک چهارم آمریکاییها معتقدند که قیمت بنزین سه دلار یا بیشتر افزایش یافته است، در حالی که بر اساس میانگین قیمتها از زمان روی کار آمدن ترامپ تا اوایل ژوئیه، هیچ منطقهای در آمریکا افزایشی با این شدت را ثبت نکرده است.
این تحلیل همچنین از واگرایی در پایگاه جمهوریخواهان پرده برداشت، زیرا جمهوریخواهان متعلق به جنبش «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (ماگا) در مقایسه با سایر جمهوریخواهان، تمایل کمتری به باور به هزینههای بالای سوخت داشتند، که این گزارش آن را نشانهای از شکاف در ائتلاف انتخاباتی که ترامپ قبل از انتخابات میاندورهای به آن متکی است، میداند.
با از سرگیری جنگ آمریکا علیه ایران، قیمت نفت به شدت افزایش یافته بود. در نتیجه این تنشها و نقض «یادداشت تفاهم» اسلامآباد توسط آمریکا، ایران برای محافظت از امنیت ملی خود، کشتیرانی در تنگه هرمز را دوباره بست و واشنگتن نیز بنادر ایران را دوباره محاصره کرد.
اخیرا، نیروهای مسلح یمن به دلیل تجاوز عربستان سعودی به فرودگاه صنعا و ادامه محاصره یمن طی سالهای گذشته، محاصره دریایی علیه این کشور را اعلام کردند که به طور قابل توجهی بر قیمت انرژی تاثیر گذاشته است.
منبع: المیادین